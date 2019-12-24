Sincan Belediyespor ligin ilk yarısını lider tamamladı

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Sincan Belediyespor; yeni sezona yeni yönetim, yeni teknik ekip ve yeni transferlerle hızlı başladı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın destekleriyle, Kulüp Başkanı Süleyman Tarman ile Teknik Direktör Eyüp Kökverdi yönetiminde Sincan Belediyespor 2019-2020 sezonun ilk yarısında gösterdiği başarılı performansla göz dolduruyor.

Ligin ilk maçına 15 Temmuz Milli Birlik Stadında Kavaklıdere sporu 1-0 mağlup ederek başlayan Sincan Belediyespor sırasıyla;

2.Haftada Mamak Türközü Sahasında Beytepe Metespor 4-2

3.Haftada 15 Temmuz Milli Birlik Stadında 4-2

4.Haftada 19 Mayıs 1 Nolu Dış Sahada Yenimahalle Belediyesporu 3-1

5.Haftada 15 Temmuz Milli Birlik Stadında Demirlibahçe Sporu 5-0

6.Haftada Nallıhan İlçe Sahasında 3-1

7.Haftada 15 Temmuz Milli Birlik Stadında Devlet Tiyatrolarıspor 2-1

8.Haftada Gölbaşı Muhsin Yazıcıoğlu Stadında Gölbaşı Belediyespor 2-0

9.Haftada 15 Temmuz Milli Birlik Stadında Beypazarı Belediye ve Gençlik Sporu 2-0

10.Haftada 15 Temmuz Milli Birlik Stadında Yurtkursporu 4-0 Mağlup eden Sincan Belediyespor

11.Hafta 19 Mayıs 1 Nolu Dış Sahada oynadığı Ankara DSİ sporla Sahadan 1-1’lik eşitlikle 1 puanla ayrıldı.

12.Haftada 15 Temmuz Milli Birlik Stadında lig sonuncusu Pursaklar Belediyesporu 8-0 Mağlup etti.

13.Haftada ise Polatlı İlçe Stadına konuk olan Sincan Belediyespor, Polatlı Belediyesporu 3-1 mağlup ederek 37 puan topladı.

Sincan Temsilcisi Ligin ilk yarısını 12 Galibiyet 1 Beraberlik ve 34 Averajla Lider kapattı.

Sincan halkının büyük bir ilgi gösterdiği Sincan Belediyespor Ligin 2.yarısında da Başarılı performansını devam ettirecek gibi görünüyor.

Her maçta Sincan Belediyesporun yanında olmak için Tribündeki yerini alan Sincan Belediyespor taraftarları, Sincan’da özlenen futbol atmosferinin yakalanmasından oldukça memnun.