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KAÇUV Umut Şenliği ile 2020’ye umut dolu bir merhaba dedi

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), KAÇUV Umut Şenliği’nde KAÇUV gönüllülerini, kanser tedavisi tamamlanmış çocuklar ve ailelerini bir araya getirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), KAÇUV Umut Şenliği’nde KAÇUV gönüllülerini, kanser tedavisi tamamlanmış çocuklar ve ailelerini bir araya getirdi. Grand Cevahir Otel’de düzenlenen şenlikte, çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), KAÇUV Umut Şenliği’ni Grand Cevahir Otel’de düzenledi. Şenliğe, tedavileri tamamlanmış ya da sağlık durumu daha iyi olan çocuk ve ailelerinin yanı sıra KAÇUV gönüllüleri de katıldı. 2020’e mutlu bir başlangıç yapmak için gerçekleştirilen etkinlikte, yüz boyama atölyesinden sosis balon atölyesine kadar birçok farklı atölye düzenlendi. Grand Cevahir Otel’in ikramlarıyla tatlanan şenlik, hediye dağıtımı ve pasta merasiminin ardından sona erdi.

Sağlıklarına kavuşan çocukları, ailelerini ve gönüllüleri böyle bir şenlikte buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen KAÇUV Genel Müdür Yardımcısı Füsun Aymergen, şunları söyledi: “Bizim için çocuklarımızın sağlığına kavuşmasından daha büyük bir mutluluk yok. Bu şenlikte hem onların yeni hayatını hem de umutla baktığımız yeni bir yılı kutladık. Etkinliğimizde bizden desteğini esirgemeyen Grand Cevahir Otel’e ve tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Bütün çocuklarımızın sağlıkla gülümsediği bir yıl geçirmeyi diliyoruz.”

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