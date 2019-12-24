Okullar Tatil Edildi! İşte O Şehirler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 4-5 gündür yapılan uyarıların sonrasında etkisini gösteren yoğun sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışı, ilk sırada Akdeniz bölgesi olmak üzere, sonrasında İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde hayatı felç etti.

Adana, Hatay ve Kayseri şehirlerinin birkaç ilçesinde sağanak yağış ve kar sebebiyle okullar tatil edildi. Eğitime 1 gün ara verilen okullar şu şekilde sıralanıyor:

Hatay'da 2 Okul Tatil Edildi

Hatay Samandağ ilçesi üzerinde, etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağıştan dolayı 2 farklı okulda eğitime 1 gün süreyle (yarın) ara verilmesine karar verildi. Samandağ Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında ilçede bulunan Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisei ve Tekebaşı Anaokulu aırı yağışlar sebebiyle yarın taitl.

Kayseri'de 2 İlçede Okullar Tatil Edildi

Kayseri Yahyalı ve Sarız ilçelerinde meydana gelen yoğun kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim bir gün süreyle durdu. Kayseri'nin yüksek kesimlerinde yaşanan yoğun kar yağışı bazı bölgelerde hayatı feç etti. Yahyalı İlçe Kaymakamlığı ilçesinde yüksek kesimlerde bulunan toplam 17 mahallede gerçekleştirilen taşımalı eğitime, yağışlar sebebiyle 1 gün ara verildiği açıklandı. İlçede yoğun kar ve tipi sebebiyle yolu kapanan köy yolu sayısı 12'ye ulaştı. Belediye ekipleri, aralıksız bir şekilde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Yahyalı ilçesinin yanı sıra Sarız İl Kaymakamlığı'da yoğun kar yağışından dolayı taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Sarız ilçesinde de kar ve tipiden dolayı toplam olarak 9 köy yolu ulaşıma tamamen kapandı.

Belediye ve karayolları ekipleri hem Yahyalı hem de Sarız'da kapanan yolları açmak ve karla etkin bir şekilde mücadele edebilmek için büyük bir hızla çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da 5 İlçede Okullar Tatil Edildi

Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sabahtan itibaren etkisini gösteren ve aralıksız devam eden sağanak sebebiyle Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir ilçesinde eğitim 1 gün süreyle durduruldu. Tufanbeyli'de de kar tatili yapıldığı açıklandı.