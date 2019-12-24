Yeni Gelişme! Kılıçdaroğlu'na Yumruk Atmıştı: 3 Yıl 10 Ay Hapis Cezası...

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan 2019 tarihinde, Akkuzulu Mahallesi üzerinde gerçekleştirilen cenaze töreninn esnasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğramasına yönelik yürütmekte olduğu soruşturmada sona geldi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ tarfından paylaşılan habere göre, Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Halil Demir imzasıyla birlikte hazırlanan ve toplam olarak 64 sayfanın yer aldığı iddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP parti tüzel kişiliği "müşetki" olarak bulundu.

36 farklı şüphelinin arasında bulunan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün isimli yaşlı şahıs hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama ve hakaret" suçlarından 3 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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kılıçdaroğlu'nun, törene katılmadan önce herhangi bir bilgilendirme yapmadığı ve son anda bu törene katıldığı belirtilen iddianamede, tören öncesinde meydana gelebilecek herhangi bir olaya yönelik hiçbir ihbar ya da istihbarat alınmadığı da yazdı.

Cenaze törenine toplam katılımın 12.000 olduğunun yazıldığı iddianamede, Kılıçdaroğlu'nun saatler 13.17'yi gösterdiği esnada yanında bulunan kişilerle cenaze töreni alanına girdiğini; buraya girmesiyle birlikte vatandaşların yuhalamaya başladığı belirtildi.

Törene katılmasının, vatandaşlarca protesto edildiği, etrafındakilerle birlikte öfkeli kalabalığın ortasına alındığını; meydana gelen arbede sonucunda ise şüpheli Sarıgün'ün Kılıçdaroğlu'na yumruk atarak saldırıda bulunduğu yer aldı.

İddianamede bunun yanı sıra, Kılıçdaroğlu'nun saldırıdan korunmak için sığındığı evde toplam olarak 1 saat 20 dakika boyunca kaldığı ifade edildi. Şüpheli şahısların yaralama kastıyla hareket ettiği detayı da eklendi.