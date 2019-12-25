Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 00:42 TSİ- Gündem G: Bugün 00:49 TSİ

İzmir'de Trajikomik Olay: Sular Kesilince Sokakta Yağmur Suyuyla Duş Aldılar!

İzmir'de 2 arkadaş, trajikomik bir olayla gündeme geldi. Sağanağın sokakta oluşturduğu su birikintisiyle duş alan 2 arkadaş, şehirdeki su kesintisine bu şekilde tepki gösterdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

İzmir'de 2 arkadaş, sağanağın sonrasında sokakta oluşan su birikintisiyle duş aldı. Bu sayede şehirdeki su kesintisine tepki gösteren 2 arkadaş Kenan Doğan ve Yalçın Çıray, duş aldığı anların videosunu sosyal medya üzerinde yayınlayarak dikkatleri üzerine topladı.

60 Saattir Su Yok!

İzmir'de Pazar günü kesilen sular, 60 saat boyunca kesik kalacak. Meydana gelen su kesintisinden dolayı, ortaya çıkan manzaralar 100 yıl öncesini hatırlattı. Yüzbinlerce vatandaş ellerine aldıkları bidonlarla tankerlerden su almak için saatlerce sırada beklediler.

Bu esnada yağan yağmuru fırsat bilen 32 yaşındaki Kenan Doğan ve 30 yaşındaki Yalçın Çıray ise su kesintisine tepki toplamak adına sağanağın getirdiği sokaktaki su birikintisiyle duş aldı. Yanlarında getirdikleri kova ve maşrapayla duş alan 2 arkadaş, tepki gösterdiken sonra havluyla kurulanarak videoyu sonlandırdı.

Yağmur Suyuyla Duş Aldılar

İzmir'de yağmur yağarken su kesintisi yaşandığından dolayı böyle bir tepki gösterme kararı verdiklerini belirten 32 yaşındaki Kenan Doğan, şehirdeki vatandaşların yaşadığı mağduriyete dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Doğal suyla duş aldıklarını, yağmur suyuyla duş aldıklarını; şebeke suyu bulamamaları sebebiyle mecburen yağan yağmurun suyunu kovaya doldurup; ardından da temizlendiklerini söyledi.

Kovayı, lifi ve havluyu evden getirdiğini söyleyen Doğan, sadece suyu getiremediklerini, çünkü tam 60 saattir İzmir'de şebeke suyu olmadığını aktardı. Mecbur kaldıklarını ve kovalarını doldurarak güzelce duş aldıklarını söyledi. Tüm İzmir halkına bunu tavsiye ettiğini de dile getiren Doğan, "bedava su" diyerek espri yaptı.

Doğan, yağmurdan dolayı çok sayıda noktada bu şekilde su birikintileri olduğunu söyledi. Sokakta dahi su birikintisi olmasına rağmen evlerde 60 saattir su olmadığını açıklayan Doğan, trajikomik anlarda oldukça güldürdü.

Diğer arkadaş Çıray ise İzmirli vatandaşların tam 60 saattir su sorunu bulunduğunu ve buna dikkat çekip tepki göstermek adına böyle bir şey yaptıklarını aktardı. Üşüseler dahi, İzmirli vatandaşların derdine tepki göstermek adına üşüme hislerini unuttuklarını anlattı.

Bugün 00:42 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Erdoğan İmzayı Attı: Tüm Şehirleri İlgilendiriyor! mask
Erdoğan İmzayı Attı: Tüm Şehirleri İlgilendiriyor!
İzmir'de Trajikomik Olay: Sular Kesilince Sokakta Yağmur Suyuyla Duş Aldılar! mask
İzmir'de Trajikomik Olay: Sular Kesilince Sokakta Yağmur Suyuyla Duş Aldılar!
Yeni Gelişme! Kılıçdaroğlu'na Yumruk Atmıştı: 3 Yıl 10 Ay Hapis Cezası... mask
Yeni Gelişme! Kılıçdaroğlu'na Yumruk Atmıştı: 3 Yıl 10 Ay Hapis Cezası...
Okullar Tatil Edildi! İşte O Şehirler... mask
Okullar Tatil Edildi! İşte O Şehirler...
MZV Gençlik Zirvesi Zorlu PSM’de gerçekleşti mask
MZV Gençlik Zirvesi Zorlu PSM’de gerçekleşti
Doğal taş, mermer ve hazır beton sektörünün sorunları ATO’da konuşuldu mask
Doğal taş, mermer ve hazır beton sektörünün sorunları ATO’da konuşuldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi mask
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar... mask
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar...
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması mask
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır" mask
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır"
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar! mask
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar!
Yapay Zeka Harikası Akıllı Telefon: Casper VIA P3 mask
Yapay Zeka Harikası Akıllı Telefon: Casper VIA P3

GALERİ

​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri mask
​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak mask
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım mask
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı mask
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL