İzmir'de Trajikomik Olay: Sular Kesilince Sokakta Yağmur Suyuyla Duş Aldılar!

İzmir'de 2 arkadaş, sağanağın sonrasında sokakta oluşan su birikintisiyle duş aldı. Bu sayede şehirdeki su kesintisine tepki gösteren 2 arkadaş Kenan Doğan ve Yalçın Çıray, duş aldığı anların videosunu sosyal medya üzerinde yayınlayarak dikkatleri üzerine topladı.

60 Saattir Su Yok!

İzmir'de Pazar günü kesilen sular, 60 saat boyunca kesik kalacak. Meydana gelen su kesintisinden dolayı, ortaya çıkan manzaralar 100 yıl öncesini hatırlattı. Yüzbinlerce vatandaş ellerine aldıkları bidonlarla tankerlerden su almak için saatlerce sırada beklediler.

Bu esnada yağan yağmuru fırsat bilen 32 yaşındaki Kenan Doğan ve 30 yaşındaki Yalçın Çıray ise su kesintisine tepki toplamak adına sağanağın getirdiği sokaktaki su birikintisiyle duş aldı. Yanlarında getirdikleri kova ve maşrapayla duş alan 2 arkadaş, tepki gösterdiken sonra havluyla kurulanarak videoyu sonlandırdı.

Yağmur Suyuyla Duş Aldılar

İzmir'de yağmur yağarken su kesintisi yaşandığından dolayı böyle bir tepki gösterme kararı verdiklerini belirten 32 yaşındaki Kenan Doğan, şehirdeki vatandaşların yaşadığı mağduriyete dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Doğal suyla duş aldıklarını, yağmur suyuyla duş aldıklarını; şebeke suyu bulamamaları sebebiyle mecburen yağan yağmurun suyunu kovaya doldurup; ardından da temizlendiklerini söyledi.

Kovayı, lifi ve havluyu evden getirdiğini söyleyen Doğan, sadece suyu getiremediklerini, çünkü tam 60 saattir İzmir'de şebeke suyu olmadığını aktardı. Mecbur kaldıklarını ve kovalarını doldurarak güzelce duş aldıklarını söyledi. Tüm İzmir halkına bunu tavsiye ettiğini de dile getiren Doğan, "bedava su" diyerek espri yaptı.

Doğan, yağmurdan dolayı çok sayıda noktada bu şekilde su birikintileri olduğunu söyledi. Sokakta dahi su birikintisi olmasına rağmen evlerde 60 saattir su olmadığını açıklayan Doğan, trajikomik anlarda oldukça güldürdü.

Diğer arkadaş Çıray ise İzmirli vatandaşların tam 60 saattir su sorunu bulunduğunu ve buna dikkat çekip tepki göstermek adına böyle bir şey yaptıklarını aktardı. Üşüseler dahi, İzmirli vatandaşların derdine tepki göstermek adına üşüme hislerini unuttuklarını anlattı.