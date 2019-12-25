Erdoğan İmzayı Attı: Tüm Şehirleri İlgilendiriyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu genelgede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda uzun uğraşlar sonucu hazırlanıp son hale getirilen "2020 - 2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" nın ne denli önemli olduğu açıklandı.

Yayımlanan söz konusu genelgede, şehirlerin küresel bir şekilde birbirilerine bağlı bir ekonomi içerisine rekabet etme ve şehir sakinlerinin refah hallerini devam ettirebilir bir şekilde sağlayabilme ihtiyaçlarının tüm ülkeleri ve şehirleri, yeni teknoloji ile yenilikçi yaklaşımları değerlendirmeye doğru yönelttiğini açıklayan Erdoğan, bu durum sayesinde şehir çözümlerinin tamamen kapsayıcı ve sistematik olarak ele alınması ihtiyacının ortaya çıktığını ifade etti.

Akıllı Şehir

Başta çevre olmak üzere; ulaşım, enerji, sağlık, altyapı ve insan gibi şehirleri oluşturan her türlü detayı; her açıdan inceleme altına alarak, şehir hizmetlerinin bu unsurlara olan yansımalarında tecrübe ve bilgiden son seviyeye kadar faydanılması ve hizmet sunum yöntemlerinin bu fayda dahilinde değerlendirilerek ortaya bir şeyler çıkarılmasının zorunlu olduğunu sözlerine ekleyerek açıklamalarına devam eden Erdoğan;

Bu çerçeve dahilinde akıllı şehir yaklaşımının şehirlerin yaşanabilirlik oranlarını ve sürdürülebilirliklerini sağlayan, sosyal yaşamda büyük gelişme meydana getiren; insan hayatının değer kazanmasında büyük rol oynayan ve maksimum enerji etkinliğini meydana getiren çözümler üretildiğini aktardı.

Şehirlerde yapılan hizmet kalitesi ve verimlilik seviyesinin artmasıyla birlikte bugünün sorunlarına çözümler üretiliyorken, gelecek süreç içerisinde muhtemel sorunlar meydana gelmeden, gerekli önlemlerin alınarak; planlamanın bu çerçeve ddahilinde yapılmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Siteden Yayınlanacak

Şehirlerin geleceğinin bir şekil kapsamına oturtulması ve yapılacak olan her türlü öngörünün insan odaklı, doğal hayat ve tarihi mirasa zarar vermeyecek şekilde, teknolojiden olabildiğince fazla şekilde faydalanarak, toplumun huzur ve refah seviyesini yükseltmek mecburiyetinde olunduğunun altını çizen Erdoğan şu açıklamalarda bulundu.

"Bu çerçevede, şehirlerimizde yeni vizyonları hayata geçirecek ve vatandaşların kent yönetimine katılımlarını artıracak olan akıllı şehir uygulamaları ile yeni çalışma yöntemlerinin temellerinin atılması amacıyla üst politika ve stratejiler doğrultusunda 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanmış olup www.akillisehirler.gov.tr adresinde yayımlanacaktır."