Sinan Aygün, Mansur Yavaş'la İlgili iddiaları Savcıyla Paylaştı!

Eski CHP Milletvekili, Ankara Ticaret Odası eski başkanı ve Togo Kuleleri inşaatının müteahhidi olan iş adamı Sinan Aygün, avukatı ile birlikte Ankara Adalet Sarayı'na giderek Mansur Yavaş ve beraberinde bulunan birkaç Belediye Meclis üyesiyle ilgili yaptığı suç duyurusuyla ilgili ifade verdi.

Adliye çıkışında basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Aygün, savcının davetiyle birlikte avukatıyla beraber adliyeye geldiğini; basın toplantısı ve televizyonlarda söylediği iddiaları savcıyla paylaştığını belirtti.

Savcının kendisinden birkaç belge istediğini, bunları dosya haline getirerek sunacağını aktaran ünlü iş adamı Aygün, televizyonda sunulan belgelerin tamamının avukat tarafından hazır hale getirileceğini ve birkaç gün içerisinde savcıya sunacaklarını aktardı.

Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin yapıldığı odadaki güvenlik kamerası görüntülerinin de polis aracılığıyla savcılığa gönderileceğini, savcılığın da yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kamera kaydı alacağını ifade etti.

Sadece bunlarla sınırlı kalmayıp, savcılın ses kayıtlarına da bakacak olduğunun altını çizen Aygün; Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ömer Koçak, Coşkun Torun, Haydar Demir ve Berkay Gökçınar'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Ne Olmuştu?

CHP'li eski milletvekili, Ankara Ticaret Odası eski başkanı ve Togo Kuleleri müteahhidi Sinan Aygün; birkaç gün önce Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bulunan ekibinin kendinden 25 Milyon TL rüşvet istediğini; bu rüşveti reddettiğinde ise Togo Kuleleri inşa çalışmalarına mühür vurduklarını söylemişti.

Olay kamuoyunda büyük yankı uyandırırken hem Aygün cephesinden hem de Yavaş cephesinden art arda açıklamalar gelmişti. Sosyal medyada da dile getirilen olayda Mansur Yavaş uzun süre gündemde kalırken Aygün; tüm olaylara dair kanıtları olduğunu söylemişti.

Dosyayı hazırlayıp birkaç gün içerisinde savcılığa sunması beklenen Aygün'ün sunacağı dosyada hangi bilgilerin aldığı büyük merak konusu oldu. Olaylar sonucunda Mansur Yavaş'ın ve Belediye Meclis Üyelerinin görevine son verilip verilmeyeceği de araştırılıyor.