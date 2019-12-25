Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:27 TSİ- Belediye G: Bugün 09:31 TSİ

Türk Sanat Müziği’nin ünlü isimleri bu kez eğitim için söyledi

Müzik eğitimi alan öğrencileri desteklemek amacıyla düzenlenen “Müzik Seni Seçti 1” konseri Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Müzik eğitimi alan öğrencileri desteklemek amacıyla düzenlenen “Müzik Seni Seçti 1” konseri Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşti. Ünlü Türk sanat müziği sanatçıları Ayşe Taş, Cemile Karabulut, Coşkun Açıkgöz, Çiğdem Gürdal, Hasan Eylen, Kadri Şarman, Nazlı Kanaat, Seçil Ak Kutlu, Suat Yıldırım ve Turgut Karadeniz’in sahne aldığı geceden elde edilen gelir Türk Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan “Müzik Burs Fonu’na” aktarıldı.

52 yıldır başarılı ve maddi olanakları sınırlı öğrencilere burs vererek Türkiye’ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençlerin yetişmesini destekleyen Türk Eğitim Vakfı (TEV), bu amaç doğrultusunda etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede yükseköğrenim kurumlarında müzik eğitimi gören öğrencilere burs desteği sağlayabilmek amacıyla 23 Aralık Pazartesi akşamı Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda özel bir konser düzenlendi. “Müzik Seni Seçti 1” adını taşıyan Türk sanat müziği konserinde, birbirinden kıymetli Türk sanat müziği sanatçıları Ayşe Taş, Cemile Karabulut, Coşkun Açıkgöz, Çiğdem Gürdal, Hasan Eylen, Kadri Şarman, Nazlı Kanaat, Seçil Ak Kutlu, Suat Yıldırım ve Turgut Karadeniz’in sahne aldı.

Konserden elde edilen gelirin tamamı, Türk Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan “Müzik Burs Fonu”na aktarıldı. 23 Aralık Pazartesi akşamı gerçekleşen etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi, Adalet Eski Bakanı Hikmet Sami Türk ve eşi, TBMM Eski Başkanlarından Cahit Karkaş ve eşi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Bulut, Türk Eğitim Vakfı Ankara Şubesi Yürütme Kurulu üyeleri, Türk Eğitim Vakfı gönüllüleri, bağışçıları ve bursiyerleri de katıldı.

”Sanatçılarımızın bu örnek davranışı bizler için de hayır yapma konusunda ilham kaynağı olacaktır”

Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Eğitim Vakfı Ankara Şube Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Turna, “Duyarlı ve sorumluluk sahibi 10 hayırsever Türk sanat müziği sanatçısı bir araya gelerek, geleceğin sanatçılarını yetiştirmek amacıyla Müzik Seni Seçti 1 adlı konserde gönüllü olarak sahne alacak. Konserden elde edilen gelirin tamamı Türk Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan Müzik Burs Fonu’na aktarılacak. Sanatçılarımızın bu örnek davranışı bizler için de hayır yapma konusunda ilham kaynağı olacak” dedi.

Konserlerin devamı gelecek

Katılımcıların keyifli anlar yaşadığı gecenin sonunda desteklerinden dolayı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a, desteklerinde ötürü Türk Eğitm Vakfı bağışçısı Nezahat Aksel’e, konsept tasarımı ve görsel çalışmalar için Elizim Ajans adına Elif Ufluoğlu’na, organizasyon desteği için Sayı Organizasyon adına Yılmaz Şenol’a, mobilya desteği için İkoor Mobilya adına Belgin Kızılateş’e, aydınlatma desteği için HT Avize adına Hanzade Tosun’a, sahne süsleme desteği için Neptün Ertupğrul’a, makyaj sponsorluğu için Sevilay Makyaj Stüdyosu adına Sevilay Acıbucu’ya, konserde göünlüü olarak yer alan tüm sanatçılarımıza ve hem etkinliğin düzenlenmesinde büyük emeği geçen hem de gecenin sunuculuğunu üstlenen Ülgen Özalp’e teşekkür plaketleri takdim edildi. Müzik eğitimi alan öğrencileri desteklenmesi için ”Müzik Seni Seçti 1” devam konserlerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mamak'ta yılbaşı öncesi iş yerleri mercek altında mask
Mamak'ta yılbaşı öncesi iş yerleri mercek altında
Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralık’ta sona eriyor mask
Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralık’ta sona eriyor
Başkan Altınok, Karargahtepe’ye yürüdü mask
Başkan Altınok, Karargahtepe’ye yürüdü
Bayat ekmekler lezzete dönüştü mask
Bayat ekmekler lezzete dönüştü
Keçiören Belediye personelleri siber suçlara karşı bilgilendirildi mask
Keçiören Belediye personelleri siber suçlara karşı bilgilendirildi
Yenimahalle Goalball Kadınlar Takımı, birinciliği göğüsledi mask
Yenimahalle Goalball Kadınlar Takımı, birinciliği göğüsledi
Çankaya muhtarlık binalarını yeniliyor mask
Çankaya muhtarlık binalarını yeniliyor
Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi’nin yüzde 20’si tamamlandı mask
Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi’nin yüzde 20’si tamamlandı
Başkan Yaşar Konservatuar sözünü tuttu mask
Başkan Yaşar Konservatuar sözünü tuttu
Mamak’ta sekreterlik kursu mask
Mamak’ta sekreterlik kursu

Bugün 09:27 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Keçiören Belediye personelleri siber suçlara karşı bilgilendirildi mask
Keçiören Belediye personelleri siber suçlara karşı bilgilendirildi
Çankaya muhtarlık binalarını yeniliyor mask
Çankaya muhtarlık binalarını yeniliyor
Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi’nin yüzde 20’si tamamlandı mask
Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi’nin yüzde 20’si tamamlandı
Mamak’ta sekreterlik kursu mask
Mamak’ta sekreterlik kursu
Hz. Mevlana Sincan’da anıldı mask
Hz. Mevlana Sincan’da anıldı
Sincan Belediyespor ligin ilk yarısını lider tamamladı mask
Sincan Belediyespor ligin ilk yarısını lider tamamladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi mask
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar... mask
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar...
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması mask
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır" mask
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır"
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar! mask
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar!
“İki Bekar” Yenimahalle’ye geliyor  mask
“İki Bekar” Yenimahalle’ye geliyor 

GALERİ

​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri mask
​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak mask
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım mask
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı mask
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL