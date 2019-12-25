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Yenimahalle Goalball Kadınlar Takımı, birinciliği göğüsledi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Görme Engelli Bayanlar ve Erkekler Goalball 1’inci Lig 2’inci devre müsabakaları Sinop'ta oynandı.

Elif Duman
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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Görme Engelli Bayanlar ve Erkekler Goalball 1’inci Lig 2’inci devre müsabakaları Sinop'ta oynandı.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalarda, Yenimahalle Belediyesi Goalball Kadınlar Takımı başarısıyla gururlandırdı.

99 gol ile en çok gol atan sporcu oldu

9 takımın katıldığı Kadınlar Görme Engelliler müsabakalarında Yenimahalle Belediyesi Goalball Kadınlar Takımı şampiyon oldu. Başarılı performanslarıyla dikkat çeken Yenimahalle’nin gülen gözleri, rakiplerini tek tek eleyerek namağlup olarak birincilik koltuğuna oturdu.

Aynı zamanda takımın başarılı sporcusu Gol Kraliçesi Sevda Altunoluk, müsabakalarda attığı 99 gol ile Türkiye Şampiyonalarında en çok gol atan sporcu oldu. Kupayı arkadaşları ile birlikte havaya kaldıran sporcu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a desteklerinden ötürü teşekkür ederek, “Yenimahalle’nin adını gururla temsil ediyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarı hepimizin” dedi.

Namağlup olarak turnuvayı tamamladılar

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Birgül Bek’in de bulunduğu müsabakada sporcuları tek tek tebrik eden Bek, “Sizlerle gurur duyuyorum. Bizleri çok mutlu ettiniz” diye konuştu.

Katılacakları olimpiyatlarda da iddialı olduklarını vurgulayan Kulüp Antrenörü Osman Karalı ise "Müsabakaları keyifle izledik. Sporcularımızın başarısı bizleri mutlu etti, gururlandırdı. Çocuklarım namağlup olarak turnuvayı tamamladılar. Bunu alışkanlık haline getirdiler. Onlarla kıvanç duyuyoruz. Olimpiyatlara ise öncekiler gibi hep şampiyon olmak için gidiyoruz" dedi.
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Bugün 10:56 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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