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Keçiören Belediye personelleri siber suçlara karşı bilgilendirildi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yaygınlaşan ve hayatın bir parçası haline gelen internet ve beraberinde sosyal medyayı dikkatli kullanmalıyız. Kişisel verilerin nasıl korunması gerektiği konusunda toplumumuzu bilgilendirmeliyiz.”

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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"Siber Suçlarla Mücadele" konulu seminerle belediye personellerinin internet ve sosyal medyanın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirildiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yaygınlaşan ve hayatın bir parçası haline gelen internet ve beraberinde sosyal medyayı dikkatli kullanmalıyız. Kişisel verilerin nasıl korunması gerektiği konusunda toplumumuzu bilgilendirmeliyiz.” dedi.

Keçiören Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Siber Suçlarla Mücadele semineri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden eğitimci Polis Orhan Yorulmaz tarafından verildi. Eğitmen Yorulmaz, internet ve sosyal medya kullanırken kişisel bilgilerin çalınmaması ve online alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinin dikkatli paylaşılması konusunda belediye personellerini uyardı. Bu mecraları kullanırken neler yapılması gerektiği konusunda da çeşitli bilgiler verdi.

“VATANDAŞIN EMNİYETİ İÇİN DESTEK VERİYORUZ”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok emniyet birimleriyle iş birliği yaparak vatandaşın güvenliğini sağlama konusunda önemli yol kat ettiklerini belirterek, “Gerek sosyal medya ve internet kullanımı konusunda gerekse vatandaşlarımızın sosyal hayatta emniyetinin sağlanması noktasında emniyet birimlerimizle iş birliği yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü’müze Keçiören’imizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamaları için 7 adet hizmet aracı tahsis ettik. Emniyet ekiplerimizin olaylara daha seri müdahalesi noktasın da önemli katkı sunacak. Nüfus yoğunluğuna göre 1 yıl içerisinde gerçekleşen olay sayısına baktığımızda da Keçiören’in sakin ve huzurlu bir kent olduğunu görüyoruz. Keçiören’de görev yapan emniyet birimlerimizle birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün eğitmenlerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu. ​
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Bugün 11:03 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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