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EGİAD Danışma Kurulu’nda stratejik plan masaya yatırıldı

EGİAD Danışma Kurulu, 2019 yılının son toplantısını Danışma Kurulu olarak İZTO Teras Restoran’da gerçekleştirdi.

Elif Duman
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EGİAD Danışma Kurulu, 2019 yılının son toplantısını Danışma Kurulu olarak İZTO Teras Restoran’da gerçekleştirdi. İzmir iş dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı danışma kurulu hem derneğin çalışma rotasında önemli bir yol gösterici niteliği taşımakta hem de kentin, ülkenin sorunlarının tartışıldığı bölgenin en etkin kurulları arasında yer almakta.

Geçtiğimiz aylarda EGİAD Danışma Kurulu Başkanı olarak seçilen İZTO Başkanı Mahmut Özgener’in başkanlığında ilk kez toplanan EGİAD Danışma Kurulu’na, Kemal Çolakoğlu, Uğur Yüce, Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Temel Aycan Şen, Seda Kaya, Aydın Buğra İlter, Yiğit Tatış, Uğur Barkan, Şükrü Ünlütürk, Fadıl Sivri, Faruk Güler, Hasan Küçükkurt, Jak Eskinazi, Neşe Gök, Önder Türkkanı, Prof.Dr.M.Cemali Dinçer, Salih Esen, Selami Özpoyraz, Misket Dikmen, Deniz Sipahi, Engin Uğur Ağır, Banu Şen gibi iş dünyasının temsilcileri, basın yöneticileri ve EGİAD geçmiş dönem ve şu anki yönetim kurulu üyelerinden 65 kişi katılım gösterdi.

EGİAD’dan Stratejik Plan

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan açılış konuşması olarak 15. dönem faaliyetleri ve projeleri hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı. EGİAD’ın 30. yılı olarak 2020’de lansmanı gerçekleştirilecek olan Stratejik Plan hakkında da sunum gerçekleştiren EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, küreselleşme ve sonucunda rekabetin olduğu tüm alanlarda stratejik planlama kavramının önem kazandığını hatırlatarak, “Stratejik planlama geleceğin belirsizliklerini minimize etmek ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada, stratejik planlama süreci ve bunun örgütler açısından önemini tartışmak ve sizlerle yol almak bizim için çok önemli” dedi. EGİAD Genel Sekreteri Prof.Dr.Fatih Dalkılıç, 2020 – 2025 hedef aralığındaki Stratejik Plan ile üyeye yönelik çalışmaları şu şekilde aktarıldı: “Yeni üye kazanımı, mevcut üyelerin dernekle daha entegre olması, mentor – mentee etkileşiminin yoğunlaştırılması, fahri üyelerle gençlik komisyonunun ve yeni üyelerin mentorluk kapsamında entegre edilmesi, yerel örgütlerle ve ulusal örgütlerle daha aktif ve entegre çalışılması, kuşak farklılıkları boyutunun dikkate alınması, yeni üyelere kurum kültürünün aktarılacağı bir sistemin oluşturulması, genç komisyon için mentorluk sisteminin geliştirilmesi, devamlılık için bir liyakat sisteminin geliştirilmesi, EGİAD’ı anlatacak bir filmin çekimi, yeni projelerin üretilmesi, EGİAD üyeleri için yol haritası hazırlanması.”

Kurumsallaşmada Örnek STK

EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, bir önceki Danışma Kurulu toplantısında görüşülen ve sonrasında hayata geçirilen kararlara dikkat çekti. Kurumlararası işbirliğinin önemini vurgulayan Özgener, EGİAD’ın önemli bir STK olarak yerini aldığını ve yeni planlamalarla uzun vadede başarılı bir portföy çizmeye devam edeceğini kaydetti.

Toplantıda ayrıca, EGİAD Yönetim Kurulu Sekreteri Sezai Nüzhet Noyan tüzük değişikliği; EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Yelkenbiçer EGİAD Melekleri çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundular. Toplantıda ayrıca ekonomik gündem de değerlendirildi.

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