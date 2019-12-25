​Albaraka’nın “Geleceğe Değer Kat Projesi” Platin ödüle layık görüldü

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, 21. yüzyılın en önemli becerileri arasında gösterilen yenilikçi düşünmeyi genç kuşaklara zihinsel bir kültür olarak aktarmayı amaçlayan “Geleceğe Değer Kat Projesi” ile, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından “Nitelikli Eğitim” kategorisinde Platin ödülüne layık görüldü.

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle eğitimde de geleceğe değer katmaya devam ediyor. 21. yüzyılın en önemli becerileri arasında gösterilen yenilikçi düşünmeyi genç kuşaklara zihinsel bir kültür olarak yerleştirmeyi amaçlayan Albaraka Türk, “Geleceğe Değer Kat Projesi” ile, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından Nitelikli Eğitim kategorisinde Platin ödülüne layık görüldü.

Özel sektör, sivil toplum, kamu ve akademik dünyanın önde gelen sosyal sorumluluk gönüllülerinin katılımı ile 2005 yılında kurulan Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, 24 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdiği 11. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nde, topluma yarar sağlayan, değer katan projeleri 5 ayrı kategoride ödüllendirdi. Fırsatlara erişim noktasında dezavantajlı durumda olan Türkiye’nin farklı şehirlerindeki binlerce öğrenciye ulaşarak, zekânın etkin kullanımı, kolay ve hızlı öğrenme yöntemleri, akıl ve zekâ oyunları konularında eğitimler gerçekleştiren Albaraka Türk, “Geleceğe Değer Kat Projesi” ile, “Platin” ödülünün sahibi oldu.

Aldıkları bu ödülden son derece mutlu olduklarını belirten Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, “Albaraka Türk olarak, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımız kapsamında eğitim, sağlık, çevre ve hassas gruplara yönelik, topluma fayda sağlayacak projeler gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin gelecek nesillerine akademik, kültürel ve zihinsel destek sağlamak konusundaki motivasyonumuz göz önünde bulundurulduğunda; sürdürülebilir, ölçülebilir ve kalıcı kazanımlar sunan Geleceğe Değer Kat Projesi bizim için çok kıymetli. “Eğitimde fırsat eşitliği” ve “nitelikli eğitim” mottosuyla yola çıktığımız projemizde, özellikle öğrencilerimizin bilişsel kazanımlarına katkı sağlamaya odaklanıyoruz. Projeyle, ulaştığımız okullardaki öğrencilere eğitimler verdik, akıl ve zekâ oyunları hediye ettik. Bunun yanı sıra kılavuz müfredat paylaşarak öğretmenlerimize de rehberlik sağladık. Ayrıca, Albaraka Türk’ün YouTube kanalında paylaştığımız akıl ve zeka oyunları videoları ile projeye sürdürülebilir bir boyut kazandırdık” açıklamasında bulundu.