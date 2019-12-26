Bir Kadın Cinayeti Daha! Yasak Aşk Yaşadığı Evli Kadını Sokak Ortasında...

Antalya Manavgat ilçesinde, yasak aşk yaşadığı ve bir çocuğunun annesi olan 31 yaşındaki Halime Şenal isimli kadını tam 25 bıçak darbesiyle canice öldüren 39 yaşındaki Ümit Gür yargılanmaya başladı.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan şahıs, saatler gece yarısını gösterdiğinde iş çıkışı tartışmaya başladıklarını; Şenal'ın kendisine hakaret ve küfür etmeye başladığını, bununla sınırlı kalmayarak birkaç kez tokat atıp suratına tükürdüğünü son olarak ise elindeki bıçakla saldırdığını söyledi.

Bunun üzerine yanında bulundurduğu bıçakla da kendisinin saldırdığını aktaran 39 yaşındaki psikopat katil, yere düştüğünü görünce elindeki bıçağı alarak kenara attığını ve ardından tamamıyla kendini kaybettiğini, herhangi bir şey hatırlamadığını aktardı.

Manavgat ilçe sınırlarında bulunan Kumköy Turizm Merkezi'nde, geçtiğimiz 23 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olay yapılan iddialara göre şu şekilde gerçekleşti:

Her ikisi de evli ve çocuk sahibi olan Ümit Gür ve Halima Şenal 2 yıllık bir birliktelik içerisindeydiler. Çiftin bir çocukları da bulunuyordu. Bir süre sonra Halime Şenal isimli kadın çocuğunu bıraktı ve 39 yaşındaki Gür'ü terk etti. Gür, olay gecesi 31 yaşındaki Şenal'ı tam 25 bıçak darbesiyle canice öldürdü.

Ömür Boyu Hapis Cezası

Ümit Gür tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya yönelik hazırlanan iddianame Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından büyük bir incelikle uzun süre sonucunda hazırlanan iddianamede; gerçekleştirilen otopsi çalışmasının sonucunda Halime Şenal'ı vücudunda 17 tanesi direkt öldürücü olmak üzere, 25 farklı bıçak darbesi olduğu; ölüm sebebinin iç organlarda meydana gelen hasar sonucu yaşanan kan kaybı ve ardından da iç organın kaybı olduğu vurgulanarak, şahsınbucinayeti tasarlayarak ve kasten yaptığının anlaşıldığı; bu sebepten dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ettikleri belirtildi.