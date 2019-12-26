İstanbul'un En Belalı İlçelerini Emniyet Açıkladı!

İstanbul'da 1 Ocak - 24 Aralık 2019 tarihleri arasında polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde olan alanlarda toplam olarak 282 kişi hayata gözlerini yumdu. Söz konusu cinayetlerle ilgili olarak toplam 515 şüpheli yakalandı. 282 cinayetin hiçbirinin faili meçhul kalmadı. Şehirde en çok cinayet işlenen İstanbul'un en bela ve sıkıntılı mahallesi Fatih olarak belirtilirken, Şile ve Adalar'da tek bir cinayet yaşanmadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şehirde 1 yılda yaşanan cinayet olaylarıyla ilgili raporu paylaştı. Paylaşılan raporlara göre toplam olarak 282 cinayet vakasının tamamı aydınlatıldı ve başarı oranının %99 - 100 arasında seyrettiği ifade edildi.

52 Kadın Öldürüldü

1 Ocak - 24 Aralık 2019 tarihleri arasında öldürülen 282 kişiden 229'u Türk, geri kalan 50 kişi ise başta Suriyeli ve Afgan olmak üzere yabancı uyrukluydu. 3 kişinin ise kimlik tespiti yapılamdı. Verilerde hayatını kaybeden kişilerin 52 tanesinin kadın olduğu ortaya çıkarken, 229 tanesinin ise erkek olduğu bilgisine ulaşıldı.

645 Şüpheli

Bunun yanı sıra söz konusu cinayet vakalarıyla ilgili olarak toplam 645 şüpheli bulunduğu ve bu şüphelilerin tamamının eksiksiz olarak tespit edildiği, yakalanan şüpheli sayısının ise 515 olduğu; diğerlerinin arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yaşanan cinayetlerin 123 tanesi tabanca kullanarak, 88 tanesi bıçak kullanarak, 12 tanesi tüfekle, 9 tanesi feci şekilde döverek, 15 tanesi ise henüz belirlenemeyen sebeplerle yaşandı.

En Belalı İlçe Fatih

Şehirde en çok cinayet vakası, 27 sayısıyla birlikte Fatih İlçesi üzerinde yaşandı. İstanbul'da Fatih'in yanı sıra Şile ve Adalar'da ise tek bir cinayet vakası dahi meydana gelmedi.

Söz konusu cinayetlerin sebebi olarak kavga ilk sırada gelirken, ardından aile içi şiddet ve alacak - verecek husumetleri geliyor.