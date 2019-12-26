Kaynanasını Reddetti, Eşi Zorla Tecavüz Edip; Hamile Bıraktı!

Malatya'da, bundan 6 ay önce görücü usulüyle evlenen 18 yaşındaki Dilan K. ve 23 yaşındaki Hüseyin K. çiftinden akıllara durgunluk veren bir haber geldi. Hüseyin K. tarafından zorla hamile bırakıldığını ve eşinin ailesince şiddete maruz kaldığını iddia ederek baba evine sığınan Dilan K.'nın babası 53 yaşındaki Aslan Aksu ise dünürlerince tehdit edildiklerini de anlattı.

"Erken" Dedi Reddetti!

Malatya Pütürge ilçesinde, 15 Haziran 2019 tarihinde görücü usulü ile köylüsü olan 23 yaşındaki Hüseyin K. isimli gençle hayatını birleştiren 18 yaşındaki Dilan K., eşinin yaşadığı İstanbul'a taşınarak burada ikamet etmeye başladı. Eşinin çocuk talebini henüz erken olduğu gerekçesiyle reddeden Dilan K., yaptığı iddialara göre zorla hamile bırakıldı.

Ardından ise ailesiyle görüşmesine engel olunan talihsiz kız, eşi ve kayınvalidesince fiziksel şiddete maruz kaldı. Babası ile görüşen ve bunun ardından görüştüğü için tekrar şiddete uğrayan Dilan K., babasına "beni kurtar" mesajı gönderdi.

Bunun üzerine baba, İstanbul'a herhangi bir haber vermeden gidip kızıyla görüşmek istedi fakat 23 yaşındaki Hüseyin K., kayınbabasını da tersleyerek kızıyla görüşmesine engel oldu. Tartışmanın sonrasında emniyete giderek şikayetçi olan Aksu, kızını aldı ve Pütürge'ye döndü. Dönüşü sonrasında hem Hüseyin K. hem de onun ailesince tehditler alan Aksu ailesi; savcılığa, İlçe Kaymakamlığı'na ve Jandarma Komutanlığı'na başvuru yaparak koruma talep ettiler.

Zorla Hamile Kaldı...

Evliliğin ilk günlerinde eşiyle oldukça mutlu olduğunu fakat ilerleyen süreçte annesinin kendinden daha çok çocuk sahibi olmasını istediğini, kendisinin ise şuanda erken olduğunu düşündüğü için istemediğini söylediğini, ardından eşi tarafından zorla hamile bırakıldığını ve o günün ardından hayatının cehenneme döndüğünü anlatan genç kadın eşinden ve ailesinden şikayetçi oldu.