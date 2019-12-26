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Aynı Sebepten 2 Ölüm! Emniyet Müdür Yardımcısı Hayata Gözlerini Yumdu!

Arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçı yaptıktan sonra, dinlendiği esnada kalp krizi geçiren Sivas İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Ali Özcan'ın hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Bundan 15 gün önce aynı sebepten dolayı rahatsızlanan Adem Keskin'de hayata gözlerini yummuştu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcılarından olan Ali Özcan, arkadaşları ile birlikte oynadığı halı saha maçının sonrasında kalp krizi geçirdi ve doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunmayı başaramadı. Bundan 15 gün önce de halı sahada fenalık geçiren yaşının 44 olduğu bilgisine ulaşılan Adem Keskin isimli bir şahıs da yine halı sahada geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yummuştu.

Dinlendiği Esnada Rahatsızlandı

Alınan bilgilere göre; Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcılarından olan Ali Özcan, saat 22.00 civarında arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol maçı oynamalarının ardından dinlendikleri esnada rahatsızlık geçirdi. Kalbi sıkışan Özcan, Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sevenleri Hüzne Boğuldu

Dinlendiği esnada kalp krizi geçirdiği öğrenilen Özcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunmayı başamaradı. Özcan'ın vefatı yakınları ve akrabalarını, polis teşkilatını ve sevenlerini hüzne boğdu. Özcan'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili yarın Sivas İl Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören gerçekleştirilecek.

15 Gün Önce Aynı Sebepten Hayatını Kaybetti!

Bunun yanı sıra, bundan 15 gün önce Denizli'de 44 yaşında olan Adem Keskin isimli bir vatandaş, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç oynadığı esnada fenalaşarak kalp krizi geçirmişti. Talihsiz adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen Emniyet Müdür Yardımcısı gibi aynı şekilde hayatını kaybetmişti. 

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