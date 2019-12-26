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Mamak'ta 39 farklı branştan 5518 kursiyer faydalandı

Mamak Belediyesi’nin Mamaklı kadınların hizmetine sunduğu aile merkezinde açılan kurslardan bir yılda 39 branşta 5 bin 518 kursiyer faydalandı.

Elif Duman
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Mamak Belediyesi’nin Mamaklı kadınların hizmetine sunduğu aile merkezinde açılan kurslardan bir yılda 39 branşta 5 bin 518 kursiyer faydalandı. İlçe genelinde 16 aile merkezinde kadınların eğitimlerine yönelik sistemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Aile merkezlerimizde verilen kurslar daha da çeşitlenecek. Mamaklı hanım kardeşlerimiz hangi alanda kendilerini geliştirmek isterse o alanlarda kurslar açacağız.” dedi.

Hem hobi hem kazanç

Aile merkezlerinde Mamaklı hanımların hem sanatsal becerilerini geliştirdiğini hem de ortaya çıkardığı ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sunduklarını kaydeden Köse, “Kurslarımız sayesinde hanım kardeşlerimiz yeni yetenekler kazanıyor. Kazandıkları bu yetenekleri ürünlerine yansıtan kursiyerlerimiz, bu eserleri aynı zamanda satışa çıkartarak ev ekonomisine de katkıda bulunabiliyor. Bizlerde alanında uzman eğitimciler ile aile merkezlerimizdeki uygulamaları her geçen gün geliştirerek hizmet kalitesini arttırmaya devam ediyoruz.” dedi.
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Bugün 09:56 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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