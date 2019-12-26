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Esnaf ve sanatkarlar indirimli sağlık hizmetinden yararlanacak

ANKESOB ile Natomed Hastanesi arasında "Sağlık Hizmetleri Protokolü" imzalandı.

Elif Duman
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ANKESOB ile Natomed Hastanesi arasında " Sağlık Hizmetleri Protokolü" imzalandı. ANKESOB Başkan Vekili Ar, protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) ile Özel Natomed Hastanesi arasında Sağlık Hizmetleri Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında Özel Natomed Hastanesi tarafından ANKESOB kurulları ve çalışanlarına, bağlı odaların yönetim, denetim kurulları ve personeline,  odalara bağlı üye esnaf ve sanatkarlar ile bakmakla yükümlü oldukları birinci derece yakınlarına muayenede ve  yapılacak tetkiklerde, yatış ve ameliyat hizmetlerinde indirim uygulanacak.

ANKESOB'da yapılan protokol imza töreninde ANKESOB Başkan Vekilleri Hüseyin Ar ve Hasan H. Çavuşculu ile Natomed Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Sedat Güneç ve  Kurumsal İlişkiler Müdürü Filiz Acar hazır bulundu.

KALİTEYİ EN UYGUN ŞARTLARDA

Protokolle ilgili bilgi veren ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, Özel Natomed Hastanesi ile gerçekleştirilen  Sağlık Hizmetleri Protokolü'nün her iki kurum için de hayırlı olmasını dileyerek, "ANKESOB olarak odalarımıza, üye esnaf ve sanatkarlarımıza her geçen gün daha iyi hizmet ve imkanlar sunabilme gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırma adına imzaladığımız protokolle çalışanlarımız,  üye esnaf ve sanatkarlarımız özel indirimlerden faydalanacak, sağlık alanında aldıkları hizmetin niteliği artacak. Protokol kapsamında; kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini en uygun şartlarda sunacak olan Natomed Hastanesi yetkililerine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

ANKESOB Başkan Vekili Hasan H. Çavuşculu da imzalanan Sağlık Hizmetleri Protokolü'nün hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Natomed Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Sedat Güneç de yaptığı konuşmada; "İnsan odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden Özel Natomed Hastanemiz; genel ve tıbbi ahlak kuralları çerçevesinde modern tıbbın tüm gereklerini yerine getiren ve  hasta haklarına saygılı, hasta memnuniyetini ön planda tutan, güvenilir, hedeflenen kalite standartlarını tutturan ve bunu sürekli hale getiren, sürekli gelişen tıbbın gerektirdiği bilgi, birikim ve teknolojiyi uygulayan ekip ruhu ile kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktır. Sağlıkta tercih edilen bir marka olma gayreti içerisinde her geçen gün daha iyi hizmetler ve imkanlar sunabilmek adına gelişmekteyiz. Özel indirim anlaşmasının ANKESOB çalışanlarına ve üyelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Natomed Hastanesi hakkında da bilgi veren Güneç, şunları aktardı:  "Gerek teşhis ve tedavide, gerekse koruyucu sağlık hizmetlerini toplumun tüm kesimlerine dünya standartlarında sunan Hastanemiz 6500 metrekarelik alan üzerinde, 7 katlı lüks bir binada hizmet vermektedir. Kızılay’a 7 kilometre mesafede ve özel düzenlemelere sahiptir. Hastanemizde; 70 yatak kapasitesi, 20 poliklinik, tam donanımlı acil servis, 4 ameliyathane, doğumhane, genel yoğun bakım ünitesi, kalp-damar cerrahisi yoğun bakım ünitesi, kardiyoloji yoğun bakım ünitesi, pediatrik yoğun bakım ünitesi ve ayrıca anestezi sonrası bakım ünitesi, gözlem odaları bulunmaktadır."
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