Yenimahalle zabıtasından yılbaşı denetimi

Yeni yıla sayılı günler kala Yenimahalle Belediyesi zabıtaları denetimlerini yoğunlaştırdı. İlçe genelinde hizmet veren tavuk, kuruyemiş, tatlı ve alkollü içecek satışı yapan yerleri denetimden geçiren zabıtalar titiz bir inceleme yaptı.

Halk sağlığı için uyarılarda bulundular

Denetimlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihi, personelin sağlık karnesi ve mekânın temizliği gözden geçirildi.

Aynı zamanda ekipler, iş yerlerinin açma çalışma ruhsatının olup olmadığını da kontrol ederek, dükkan sahiplerine halk sağlığı için uyarılarda bulundu.

“Yeni yıl umutlarımızın başlangıç yılı olsun”

Yapılan denetimlerde vatandaşların sağlığı ile oynayana aflarının olmadığını söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ben asla cezacı bir belediye başkanı olmadım. Daha çok uyarıcı, yapıcı bir hizmet anlayışımız var, bu anlayışı zabıtalarımıza da eğitim vererek anlatıyoruz. Ancak kimse kusura bakmasın halkın sağlığıyla oynayan adamı görmezden gelemeyiz. Kanun neyi emrediyorsa onu uygularız. Amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesi. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2020 yılı insanlık için acıların yaşanmadığı, demokrasi ve refahın yükseldiği bir yıl olsun. Yeni yıl umutlarımızın başlangıç yılı olsun. Tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyorum.” dedi.