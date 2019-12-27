Bir Kadın Cinayeti Daha Yaşandı! Kucağında Bebeğiyle...

Diyarbakır'da isminin Deniz K. olduğu bilgisine ulaşılan bir kadın, kucağında bebeğiyle birlikte kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduan toplam olarak 4 kurşun isabet kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunmayı başaramayan kadın hayatını kaybetti.

Bebeği Kucağındaydı...

Söz konusu Olay Diyarbakır'da meydana geldi. Yenişehir ilçesinin Ofis Semti, Gevran Caddesi üzerinde konumlanan Timuçin isimli apartmanda yaşanan söz konusu olay söylenenlere göre, saatler gece yarısını geçtiğinde apartmandan gelen 4 el silah sesinin, apartman görevlisi tarafından polis ekiplerine bildirilmesiyle birlikte ortaya çıktı .

Bina görevlisi tarafından yapılan ihbar üzerine hemen olay yerine gelen polis ekipleri, silah sesinin geldiği düşünülen daireye gitti ve dairenin kapısını çaldı. Açan olmayınca kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri içeride bir kadının, kucağında bebeğiyle birlikte kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Hemen sağlık ekiplerine haber veren polis ekiplerinin sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde kalan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yardım Çığlıkları

Ağır yaralı olan kadın, kucağında bir buçuk yaşında olan bebeğinin korkmaması adına ona sımsıkı sarılırken, kanlar içerisinde yerdeyken yardım çığlıkları attı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi sonrasınbda hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan kadından acı haber geldi.

Hayata Gözlerini Yumdu

Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yuman Deniz K., yakınlarını yasa boğdu. Talihsiz kadının henüz 1.5 yaşında olan bebeği ise polis ekiplerince koruma altına alındı.

Olaya yönelik güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Deniz K.'nın kucağında bebeğiyle hayatını kaybetmesine sebebiyet veren cani şahsın yakalanması için çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor .