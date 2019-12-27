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Müge Anlı'da Kan Donduran Olay: Kömürlükte Kemikler Bulundu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programda Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürülmesiyle ilgili olarak kan donduran bir gelişme meydana geldi. Daha önce tutuklanarak serbest bırakılan Zeynep Ergül isimli kadına ait olduğu tespit edilen kömürlük içerisinde insan kemikleri bulundu. Bu gelişmeyle birlikte Zeynep Ergül tekrardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programda bundan 3 yıl önce kayıp olarak hakkında arama başlatılan Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayet kurbanı olmasından şüphe duyuluyordu. Dün, canlı yayında tüyler ürperten bir gelişme yaşandı. Kan donduran bir itiraf gelmesiyle birlikte Elbay'ın öldürülerek gömüldüğü söylenen bağ evi üzerinde geniş çaplı arama başlatıldı.

Kızını Arama Amacıyla Programa Katılım Gerçekleştirmişti

Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programa kızını arama amacıyla katılım gerçekleştiren Zeynep Ergül isimli şahıs, kayıp olan Mehmet Muharrem Elbay olayının tekrardan yankı uyandırmasına sebebiyet verdi. Kızının evini beğenmemesi sebebiyle terk ettiğini iddia eden kadın, Mehmet Muharrem Elbay'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak şüphelerin tamamını kendi üzerine çekerken, abisi Cahit Ergül'ün de cinayette payı olduğunu söyledi.

Gittiği Her Yerde Cinayeti Anlattı!

Katıldığı programda kaçakçılık başta olmak üzere fuhşa kadar hakkında birçok iddia ortaya atılan Zeynep Ergül'ün, gittiği her yerde abisinin hem kocası Ercan'ı bıçakladığı, hem de abisinin oldukça yakın arkadaşlarından biri olan Mehmet Muharrem Elbay'ı canice katlederek öldürdüğü söz konusu bağ evine gömdüğünü anlatması, cinayetin aydınlanması konusunda oldukça önemli bir rol oynamış oldu.

Cinayet Kurbanı Olduğu Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz hafta, 3 yıldır kayıp olduğu düşünülmekte olan Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayet kurbanı olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte, olaya yönelik 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Zeynep Ergül isimli kadın da adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Canlı Yayında Kavga

Programa tekrar katılım gerçekleştiren Zeynep Ergül, kız kardeşi olan Hatice'yi cinayetle ilgili hedef gösterdi. Canlı yayına katılım gerçekleştiren iki kız kardeş, kavgaya tutuştular.

Kömürlükte Kemik Bulundu

Programa katılım gerçekleştiren bir izleyici ise olay seyrini baştan aşağı değiştirdi. 2.5 yıl önce Ergül'ün evini ziyaret ettiğini söyleyen izleyicinin dikkatini, Ergül'ün evinde kazılmış olan kömürlük çekti. Evin karşısında ise pirketle çevrilen, merdiven yapılan bir yer olduğunu söyledi ve bu yerin Erbay'ın öldürüldüğü yer olabileceğini söyledi.

Elbay cinayetiyle ilgili kan donduran gelişme bugün yaşandı. Dün izleyici tarafından anlatılan kömürlük içerisinde Mehmet Muharrem Elbay'ın olduğu düşünülen insan kemikleri bulundu. Olay sonrasında daha önceden serbest bırakılan Ergül, tekrardan tutuklanarak cezaevine gönderildi .

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