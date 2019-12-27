Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:34 TSİ- Belediye G: Bugün 09:46 TSİ

"İstiklal" oyunu evinde

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan "İstiklal" isimli tiyatro oyunu, İstiklal Marşı'nın yazıldığı Altındağ'da, Altındağlı gençlerle buluştu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Sebilürreşad Eğitim Kültür ve Medeniyet Derneği ile Asım Sanat Merkezince sahneye konulan, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, Milli Mücadele'ye katkıları ve yazarlık yönünün anlatıldığı "İstiklal" oyunu Altındağ’da sergilendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi destekleriyle sahneye konan oyun, büyük beğeni topladı. Yıldıztepe Mahallesi’ndeki Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da gençlerle birlikte izledi.

2000 ALTINDAĞLI GENÇ İZLEDİ

Milli Mücadele'nin önemli simgelerinden, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u tüm gençlere anlatmak istediklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Mehmet Akif Ersoy'un bize emaneti olan Sebilürreşad Dergisi ile ortak bir projeye imza attık. "İstiklal" isimli tiyatro oyunu Altındağlı gençlerin karşısına çıktı. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve mücadelesini tüm gençlerimizin öğrenmesini istiyoruz. Bu nedenle bu oyunu herkesin, özellikle de gençlerin izlemesini çok istedik. Yaklaşık 2000 Altındağlı gencimiz bu oyunu izledi.” dedi. İstiklal Marşı’nın Mehmet Akif Ersoy tarafından Altındağ'da yazıldığına dikkati çeken Başkan Balcı “Bu yüzden bu anlamlı oyunun ilk olarak Altındağ'da izlenmesi, Altındağlı gençlerle buluşması çok anlamlı oldu." ifadelerini kullandı.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya’dan 100. yıla özel mühür mask
Çankaya’dan 100. yıla özel mühür
Keçiören Belediyesi'nden 50 vatandaşa iş imkânı mask
Keçiören Belediyesi'nden 50 vatandaşa iş imkânı
Yaşamkent pazaryeri hizmete açıldı mask
Yaşamkent pazaryeri hizmete açıldı
Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. Yılı Mamak’ta kutlandı mask
Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. Yılı Mamak’ta kutlandı
Keçiören’de masal oyun terapisi mask
Keçiören’de masal oyun terapisi
Müziğin kalbi Yenimahalle’de attı mask
Müziğin kalbi Yenimahalle’de attı
Yenimahalle'de tiyatro keyfi devam ediyor mask
Yenimahalle'de tiyatro keyfi devam ediyor
Çankaya’dan 100. yıla özel “Atatürk ve Ankara” portföyü mask
Çankaya’dan 100. yıla özel “Atatürk ve Ankara” portföyü
Milli Mücadele tanıklığı Çağdaş Sanatlar Merkezinde mask
Milli Mücadele tanıklığı Çağdaş Sanatlar Merkezinde
Başkan Yaşar: “İnönü büyük bir devlet adamıydı” mask
Başkan Yaşar: “İnönü büyük bir devlet adamıydı”

Bugün 09:34 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yaşamkent pazaryeri hizmete açıldı mask
Yaşamkent pazaryeri hizmete açıldı
Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. Yılı Mamak’ta kutlandı mask
Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. Yılı Mamak’ta kutlandı
Keçiören’de masal oyun terapisi mask
Keçiören’de masal oyun terapisi
Pursaklar Belediyesi personeline İş Sağlığı Güvenliği Semineri mask
Pursaklar Belediyesi personeline İş Sağlığı Güvenliği Semineri
Keçiören Belediyesi'nden yaşlılara temizlik hizmeti mask
Keçiören Belediyesi'nden yaşlılara temizlik hizmeti
İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Sincan’da anıldı mask
İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Sincan’da anıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması mask
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması
Asgari Ücretliler Dikkat! 2020 Asgari Ücreti Belli Oldu mu? İşte 4. Toplantı... mask
Asgari Ücretliler Dikkat! 2020 Asgari Ücreti Belli Oldu mu? İşte 4. Toplantı...
Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin mask
Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin
“İki Bekar” Yenimahalle’ye geliyor  mask
“İki Bekar” Yenimahalle’ye geliyor 
Yapay Zeka Harikası Akıllı Telefon: Casper VIA P3 mask
Yapay Zeka Harikası Akıllı Telefon: Casper VIA P3
MHP'li Büyükataman'dan Bahçeli'yi hedef alan çevrelere yönelik sert çıkış mask
MHP'li Büyükataman'dan Bahçeli'yi hedef alan çevrelere yönelik sert çıkış

GALERİ

Ankara’da yılbaşı eğlence alternatifleri mask
Ankara’da yılbaşı eğlence alternatifleri
İşkur Destekli Dış Ticaret Programında mezuniyet heyecanı yaşandı mask
İşkur Destekli Dış Ticaret Programında mezuniyet heyecanı yaşandı
Başkan Altınok, Karargahtepe’ye yürüdü mask
Başkan Altınok, Karargahtepe’ye yürüdü
​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri mask
​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak mask
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım mask
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL