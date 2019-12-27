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Yenimahalle'de tiyatro keyfi devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerini birbirinden değerli oyuncuların rol aldığı tiyatro oyunları ile buluşturmaya devam ediyor.

Elif Duman
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“İki Bekar” seyirciyle buluştu

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerini birbirinden değerli oyuncuların rol aldığı tiyatro oyunları ile buluşturmaya devam ediyor. Amerikan Tiyatrosu’nun ünlü komedi yazarlarından Sam Bobrick’in yazdığı Two Single People adlı oyundan uyarlanan “İki Bekâr” adlı tiyatro oyunu Başkentli tiyatro severler için sahnelendi.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyunu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar ve çok sayıda Başkent sakini izledi. 3 bine yakın tiyatro severin izlediği oyunda, usta sanatçı Emre Kınay ve Evrim Alasya muhteşem performanslarıyla Başkentlilere unutulmaz akşam yaşattı.

Shanette ile Jack'in komik hikâyesinin anlatıldığı 2 perdelik oyunda, Duru Tiyatro’nun orkestrası Durucazz’ın canlı müzikleri eşliğinde kafadan çatlak bir kadının takibe aldığı adamı bıktırana kadar kovalaması, yemek daveti, restoran, stadyum, kıyafet balosu ve kafe gibi mekanlarda seyirciye aktarıldı.

Tiyatro severler Nazıma akın etti

Oyun sonrasında gösterdikleri başarılı oyunculuktan dolayı kendilerine çiçek takdim eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar  “Yenimahalle Belediyesi olarak, Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’da,  Türk tiyatrosuna yaptığımız salonlarla hizmet vermekten mutluluk ve onur duyuyoruz. Yenimahalle kültürün ve sanatın ilçesidir. Vatandaşın sanatla buluşmasına imkan sağlıyor, bu amaçla her yıl onlarca etkinlik düzenliyoruz.” dedi.

Oyunun son şarkısını Başkan Yaşar ile birlikte söyleyen usta oyuncu Emre Kınay “Tiyatro grubu olarak ilk defa 2 bin 800 kişiye oynadık. Kültüre, sanata verdiği destekten ötürü Başkan Yaşar’a ve oyunumuza geniş katılım gösteren sanatseverlere teşekkür ediyorum.'' dedi.
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Bugün 09:41 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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