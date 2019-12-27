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Türk sanat ve antika piyasası dünya ile yarışıyor

Tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapmış, günümüze kadar hasar görmeden muhafaza edilmiş olan antika eserler, sanat severler tarafından büyük ilgi görüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapmış, günümüze kadar hasar görmeden muhafaza edilmiş olan antika eserler, sanat severler tarafından büyük ilgi görüyor. Böylelikle ülkemizde sanata ve antikaya olan merak her geçen gün artıyor. Uluslararası platformda düzenlenen etkinliklerle koleksiyonculuk, tablo ve antika alım satımı, ticari faaliyetleri de canlandırıyor. Antika ve sanat eserleri yıllık 20 milyar dolara yakın ciro sağlarken, ülkemizde sanat piyasası ekonomik alanda dünya ile yarışıyor. Dünyanın en büyük ikinci pazarı olmakla birlikte her sene dış ticaret hacminde artış gösteren sektör, Türkiye’ de 2019’un ilk 7 ayında 6 milyon 762 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Dünyada sanata yatırım yapan kişi sayısı 90 milyonu aşarken, sektörün ekonomik boyutu da göz ardı edilemeyecek şekilde ilerleme kaydediyor. Türkiye’ de her geçen yıl daha fazla sanat organizasyonlarının düzenlenmesi, antikacılara galericilere ilgi gösterilmesi ve devletin bu konuda destekler vermesi sektöre ivme kazandırırken, Türkiye’nin dünya piyasasında bilinir bir kimliğe ulaşmasını sağlıyor. Türkiye en çok ihracatını sırasıyla 2 milyon 467 bin dolarla Birleşik Krallığa, 1 milyon 618 bin dolarla ABD’ ye, 636 bin dolarla Hollanda’ya gerçekleştiriyor.

Ürün Çeşitliliği İhracata Yansıyor

El yapımı yağlı tablolardan, plastik görsel sanatlara, antika ürünlerden çeşitli koleksiyonlara kadar birçok sanat ürünlerini kapsamasıyla birlikte değişen ve gelişen sanat anlayışımız, sektör ihracatını da olumlu yönde etkiliyor. Böylelikle Türkiye sanat sektöründe önemli gelişmelere imza atmaya devam ediyor.

Hedeflenen Sektöre Fuar Desteği

Demos Fuarcılık tarafından 2020 yılında düzenlenecek organizasyon, ülkemize yeni bir uluslararası sanat fuarı kazandırmayı hedefliyor. Sanatseverler ve girişimciler için önemli bir fırsat niteliği taşıyan İstanbul Sanat ve Antika Fuarı 20- 23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Sanatsal objeler ve antika ürünlerin yanı sıra koleksiyon seçkilerinin yer alacağı fuarda akademik etkinlikler de gerçekleştirilecek.
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