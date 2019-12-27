​Çocukların hayal kapılarını açıyoruz

Niloya ile Mutluluğu Taşıyoruz

Kaynak Holding şirketlerinden Sürat Kargo’nun “Sevgi taşıyoruz” sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi. Kalite ve başarılarıyla en iyi Türk yapımı çizgi film karakterlerinden biri olan ve holdingin global çaptaki lisanslama şirketi Sentries’e bağlı Niloya, Mahmutbey İlköğretim Okulu ana sınıfı öğrencileriyle düzenlediği müzikal etkinliğinde buluştu.

Çocukların sevgilisi olan çizgi film karakteri Niloya ve Sürat Kargo’nun birlikteliğiyle yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıldı. Amaçlarının daha önce Niloya ile tanışmamış ve herhangi bir müzikal seyretmemiş çocuklara hayal dünyalarının kapılarını açmak olduğunu belirten Sürat Kargo Genel Müdürü Mehmet Dedeoğlu; ‘’ Biliyoruz ki çocuklarımız ve sağlıklı gelişimleri her şeyden önemli. Bizler de Sürat Kargo olarak dünyayı yaşanır bir hale getirmek için iyilik peşindeyiz.‘’ ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Senties Genel Müdürü İbrahim Şaşmaz ise ‘’ Bu projeler çocukları mutlu ederken bizleri daha da sevindiriyor. Böyle anlamlı bir etkinliği Sürat Kargo ile Genel Müdürlüğümüz de gerçekleştirmek bizlere mutluluk verdi. Niloya çocukların en yakın arkadaşı büyük bir arkadaşlık buluşmasına daha tanıklık ediyoruz.‘’ dedi.