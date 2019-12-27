PTT’den ‘Atatürk’ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yıl Dönümü’ pulu

PTT AŞ tarafından, bozkırın ortasındaki küçük bir kasabadan, Türkiye Cumhuriyeti’ne başkent olacak Ankara’nın temellerinin atıldığı 27 Aralık 1919 tarihinin anısına "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yıl Dönümü" konulu 2,40 TL ( 55x95 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait (140x210 mm boyutunda) 5 TL bedelli ilk gün zarfı, 4x2,40 TL bedelli (88x140 mm boyutunda) dört değerli blok pul ile 5,50 TL bedelli altın varak ve altın yaldız uygulamalı seri numaralı blok pul (80x62 mm boyutunda) bugün PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Dikmen PTT Merkez Müdürlüğü/ANKARA ve PTT Pul Müzesi/ANKARA adreslerinde "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yıl Dönümü 27.12.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.