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Seymenler Sinsin Ateşini yaktı

Ankara Kulübü Seymenleri, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, yağan yağmura rağmen sinsin ateşini yaktı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Kulübü Derneği Seymenleri tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. Yıldönümü kutlamaları kapsamında yağan yağmura rağmen Kurtuluş 50. Yıl Parkı'nda Sinsin Ateşi yakılarak, sinsin oyunları oynandı.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, yaptığı konuşmada; Sinsin'in gece ateş çevresinde, erkeklerin davul zurna eşliğinde oynadıkları çok eski ve köklü bir halk oyunu olduğunu belirterek, "Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. Yıldönümünü büyük coşkuyla kutluyoruz. 100 yıl önce olduğu gibi bu akşam Topraklık/Kurtuluş 50. Yıl Parkı’nda Sinsin Ateşimizi yeniden yakıyoruz. 100 yıl önce yakılan ateş Milli Mücadele için toplanma çağrısı, yeni bir dirlik (devlet) için birlik olma daveti idi. İşte bu ateşi 100 yıl sonra Ankaralılar olarak,  Seymenler olarak hep birlikte yakıyoruz. Sinsin oyunuyla, zeybekleriyle, halaylarıyla, davulla, zurnayla bu coşkuyu yeniden yaşıyoruz." dedi.

Özaslan, Ankara'nın değerlerini yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "27 Aralık 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ü 3 bin atlı 700 yaya Seymenden oluşan büyük bir Seymen Alayı ile karşılayan Seymenler ve Ankaralılar, Büyük Seymen Alayının düzenlendiği bu tarihi günü, karanlık bir dönemi kapatıp, aydınlık bir geleceğe geçişi müjdelediği inancıyla 'Kızılca Gün' olarak tanımlarlar. 'Davul, Sancak, Sinsin ve Seymen Alayı'  sembolleriyle Kızılca Günler aynı zamanda yeni bir devletin kuruluşunu ve yeni bir liderin seçilişini müjdeleyen günlerdir." diye konuştu.

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