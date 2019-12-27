Raıl Industry Show Fuarına Eskişehir Kamu Kuruluşlarından Tam Destek

Eskişehir’in 100 yıldan fazla olan demiryolu geçmişinin inkar edilemeyeceğini söyleyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Fuarın hem ülkemize hem de sektöre büyük fayda sağlayacak durum ve donanımda olduğunu belirtti.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Sn. Metin Güler, fuarın sadece demiryolu endüstrisine değil, aynı zamanda şehrin ticari dinamiklerine de hareket getireceğini vurguladı.

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Celalettin Kesikbaş; TÜLOMSAŞ Motor ve Lokomotif Fabrikası, URAYSİM projesi dahilinde olan ve Alpu’da kurulumuna devam edilen Mükemmeliyet Merkezi veEskişehir Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Lojistik Üssü’nün, bufuarın Eskişehir’de yapılmasının haklılığını ortaya koyan çok önemli sebeplerolduğuna dikkati çekti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nadir Küpeli, konumu itibarı ile şehrin 100 yıla yakın demiryolu sektörüne hizmet verdiğini belirterek, şehirdeki sosyokültürelyapının, bu fuara ev sahipliği yapılmasının en önemli belirleyicisi olduğunu ifadeetti.

13 Nisan 2020 tarihinde, fuar açılmadan 1 gün öncedünyanın önde gelen konferans organizasyon firması Adam Smith Conferences işbirliği ile Türkiye’de ilk kez, RailFin demiryolu ve hafif raylı sistemler finansman model ve olanaklarının masaya yatırılacağı uluslararası bir de forum düzenlenecek. Fuar açılış törenini takiben, 1 gün öncesinde yapılacak forum da söz alacak fon yöneticileri, finans uzmanları ve proje yöneticileri ile katılımcılar ve ziyaretçiler, iş platformları yaratmak için bir araya gelecekler. Forum, yerli ve yabancı firmaların global anlamda işbirliği kurmalarına zemin oluşturmayı hedefliyor.

13-16 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonlar, yerli ve uluslararası sektör oyuncuları ile demir yolu finansmanı profesyonellerini aynı çatı altında buluşturacak. Fuar süresince aynı zamanda pazara katkı ve yön verecek akademik ve bilimsel konferanslar da gündem oluşturacak.