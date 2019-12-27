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​Yerli Otomobil Ülkemizi Şahlandıracak

Türkiye’nin en önemli milli projelerinden birisi olan “Yüzde 100 Yerli Otomobil” bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tanıtıldı.

Tuğçe Cantürk
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Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen tanıtıma; bakanlar, üst düzey yöneticiler ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan DERSİAD ( Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği)Genel Başkanı Mustafa Çınar, “Yapılan yenilikçi değişimler sayesinde ülkemiz önemli büyük bir süreçten geçiyor. Gelişmiş sanayi altyapısı bulunan ülkemiz için yerli otomobil önemli bir adım. Bu adım ülkemizin kalkınmasına ve istihdamına büyük katkı sağlayacak. DERSİAD olarak yüzde 100 yerli ve milli otomobilin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Gencinden yaşlısına herkesin merakla beklediği yerli otomobilin tanıtımı bugün gerçekleşti. Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde yapılan tanıtıma başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlar, üst düzey yöneticiler ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı. 2030’a kadar 5 modelin üretileceği yüzde 100 Yerli Otomobili'nin 2022'nin ilk yarısında pazara sunulması hedefleniyor.

Yüzde 100 yerli otomobilin ülkemize yeni bir ivme kazandıracağının altını çizen DERSİAD (Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği)Genel Başkanı Mustafa Çınar, “Türkiye’de otomotiv sektörü; sağladığı katma değer, istihdama katkısı, vergi gelirleri ve birçok sektörde talep yaratıcı durumu ile ekonomik açıdan büyük önem taşımaktadır. Ekonomimizin lokomotifi olan otomotiv sektörü geliştiğinde aynı zamanda diğer sanayi dallarını da önemli katkı sağlayacaktır. Ülkemizin sanayi, otomotiv ve lojistik altyapısı için yerli otomobil ülkemize büyük bir motivasyon ve farklı deneyimler kazandıracaktır. Bunların yanı sıra ülkemizin en önemli sorunlarından istihdama da çare olacak, binlerce kişiye iş imkanı sağlayacaktır. Ülkemizin gelişmesine ivme kazandıracak yerli otomobilin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, başta bu fikrin oluşmasında en önemli etkisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeğine geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

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