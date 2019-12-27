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ATO Başkanı Baran, “Yerli Otomobil Türkiye'mize Hayırlı Olsun”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yerli otomobil Türkiye’mize hayırlı olsun” dedi. Baran, yerli otomobili kullanmaktan gurur duyacaklarını söyledi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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YERLİ OTOMOBİL 2023’E DAMGA VURACAK”

“YERLİ OTOMOBİLİ KULLANMAKTAN GURUR DUYARIZ”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu tarafından çalışmaları sürdürülen yerli otomobilin 2022 yılında seri üretime geçilecek olmasının ülke ekonomisinin geldiği aşamayı göstermesi açısından çok önemli olduğunu belirterek, “Türkiye yıllar boyunca otomobil üretme yeteneğini dünyaya kanıtladı, şimdi tamamen yerli üretimiyle sanayisinin gücünü gösterecek. Yerli otomobil Türkiye’mize hayırlı olsun” dedi. Baran, yerli otomobili kullanmaktan gurur duyacaklarını söyledi.

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu Geleceğe Yolculuk Buluşması’na katılan Baran, ilk yerli otomobilin lansmanına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin oluşturduğu Türkiye Otomobil Girişim Grubu’nun, ”babayiğit” olarak Türkiye’yi geleceğe taşıyacak otomobili üretebilmek için özveriyle çalıştığını kaydeden Baran, “Yerli otomobilin, üretim yeri olarak belirlenen Bursa’da üretilmesi ile başlayacak ekosistemin 15 yıllık bir sürede milli gelire 50 milyar Euro katkı sağlayacağı, cari dengeye ise 7 milyar Euro katkı sağlayacağı belirtiliyor” diye konuştu.

Türk mühendislerinin gecelerini gündüzlerine katarak yerli otomobil için çalışmasının bir kararlılığın ifadesi olduğunu dile getiren Baran, bugüne kadar yabancı markalara montaj yaparak önemli deneyimler edinen Türkiye’nin kendi otomobiline imza atacağını söyledi. Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tren raylarından ürettiği silahlarla sanayileşmiş ülkeleri yenerek bağımsızlığını ilan eden Türkiye, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kendi yerli otomobilini üreterek ekonomik bağımsızlığını güçlendiriyor. Yerli otomobil Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına damgasını vuracak. Yerli otomobili kullanmaktan gurur duyarız.” 

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