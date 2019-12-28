Yerli Otomobil Tanıtılırken; Erdoğan Tepki Gösterdi! Hemen Değiştirildi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen katılımla birlikte Türkiye'nin Otomobilini Geliştirme Grubu tarafından düzenlenen TOGG 2022, Türkiye'nin otomobilinin tanıtımı tamamlandı. Tanıtımda bir adet SUV, bir adet sedan olmak üzere 2 farklı araç sergilendi.

Erdoğan Sinirlendi

Tanıtım töreninde ekranda yer alan "Made in Turkey" yazısına sinirlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu yazının "Made in Türkiye" olarak değiştirilmesi talimatı verdi. Bunuın üzerine sunucu devreye girerek Erdoğan tarafından verilen talimatla birlikte yazının değiştirilmesini sağladı.

İşte o yazı:

İlk Ön Siparişi Cumhurbaşkanı Erdoğan Verdi!

Bugün Türkiye için tarihi bir tarih olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam 60 yıllık rüyanın gerçeğe dönüşmesini gözleriyle gördüklerini ve buna şahit olduklarını anlattı. Bu iş için 100'den fazla Türk mühendisin gece - gündüz demeden 7 gün 24 saat çalıştığını da ifade eden Erdoğan, hayallerinin tasarımcı ve mühendislerin göstermiş olduğu emeklerle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilip; bir araya getirilen, Dünya'da Türkiye ismini duyuracak bir otomobile sahip olmak olduğunu da söyledi. Bu kapsamda ilk ön siparişi verdiğini de açıkladı.

Devrim isimli otomobilin hikayesinin, hayallerin nasıl kabusa dönüştüğünün hikayesi olduğunu açık sözlülükle belirten Erdoğan, Kayseri'de bulunan uçak fabrikasına sipariş girilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesinin önüne geçen söz konusu zihniyetin, bugün yine yerli otomobil konusunda da faaliyette olduğunu vurguladı.

Devrim otomobilinin yolda kalmasını, projeyi tamamen boğma kampanyası haline getiren kişilerin, bu araç içinde aynı şeyi yapmaya çalışacaklarını fakat buna asla izin vermeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devrim'in önünü kesmeyi başardıklarını; fakat şuanda yaptıkları Devrim otomobilinin önünü asla kestirmeyeceklerini söyledi.

Fabrika Nerede Kurulacak

Cumhuırbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının Bursa Gemlik'te kurulacak olduğunu söyledi. 2020 yılı içerisinde Türkiye'de tüm şarj altyapısının da tamamıyla hazır hale geleceğinin altını çizdi.