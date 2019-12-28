Milli Piyango Bileti Alanlar Dikkat! Bunu Yaparsanız Biletiniz İptal Ediliyor

Milli Piyango yıılbaşı özel çekimine oldukç az bir süre kalmasıyla birlikte hem vatandaşları, hem de Milli Piyango bayilerini oldukça büyük bir heyecan sarmış durumda. Vatandaşlar, büyük ikramiyeye sahip olduktan sonra neler yapacağıyla ilgili hayaller altına imza atarken, bayiiler de söz konusu ikramiyeleri kazanacak olan biletlerin kendilerinden çıkmasını ve bu vesileyle reklam elde etmeyi bekliyor.

Bu olaylar, çekiliş öncesinde oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirken, İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, çekilişi konu alarak; katılım gerçekleştiren vatandaşlara önem seviyesi oldukça yüksek uyarılar yaptı.

Çakmak, İzmir'de her yıl başı döneminde olduğu gibi bu yıl içinde de, arka bölümünde İstanbul'daki Milli Piyango Bayileri'nin mührünün basıldığı onlarca biletin satışının yapıldığını söyleyerek, bazı bayilerin İzmir'e kayıtlı olarak basılan ve satışa çıkarılan biletlerin arkasına İstanbul'da faaliyet göstermekte olan bayilerin mührünü bastığını ve bu biletleri "İstanbul Bileti" diyerek pazarladıklarını; Vatandaşlar tarafından söz konusu biletlere oldukça yoğun bir ilgi olduğunu aktararak açıklamalarına devam eden Çakmak, bu biletlerin aslında direkt olarak İzmir bileti olduğunu, sadece arkasındaki mavi mühürlerin İstanbul'da yer alan bayilere ait olduğunu; bu sebepten dolayı "istanbul bileti" adıyla satılan biletleri satın alan vatandaşların "bunlar istanbul bileti, İstanbul'a bir şey çıkmadı diye düşünerek karamsarlığa kapılmaması ve biletlerini asla yırtmaması gerekiyor. Eğer bilet yırtılırsa, büyük ikramiye çıksa dahi kişiye teslimk edilmiyor.

Seyyar Bayi Önerisi

Çakmak, vatandaşlardan bir istekte bulundu. Milli piyango biletlerinin Seyyar bayilerden alınmasını istedi. Bayilerin 11 ay boyunca hizmet verdiğini, fakat seyyar satıcılarında yalnızca bir ay boyunca bu işle uğraştığını aktardı.

Kendilerinin seyyar bayilerinin %80'lik bölümünün engelli olduğunun altını çizen Çakmak, bu kişilerin işini en iyi yapan ve gönlünü vermiş kişilerden meydana geldiğini söyledi.