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80 Yaşındaki Adamla Dünya Evine Giren Ünlü Oyuncu Evden Kaçtı!

Amerika'da ikamet etmeye başladıktan hemen sonra yaşının 80 olduğu öğrenilen Patrick isimli şahısla dünyasını birleştirdiği söylenen Ünlü Türk oyuncu Meltem Miraloğlu'nun şimdi de evden kaçarak ayrıldığı; Chicago'da bulunan evlerine teyzesini ziyarete gideceğini söylediği bilgisine ulaşıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Magazin gündeminin birkaç ay önce en hit konuları arasında yer alan Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki adamla evliliği, bir dönem televizyonda yayınlanan "Hayat Devam Ediyor" isimli reyting rekortmeni dizide canlandırdığı karakterle oldukça büyük beğeni toplamış ve özellikle +40 yaş kadınları sabah kuşağında gözyaşlarına boğmuştu. Bir dönemlere damga vuran, Meltem Miraloğlu; bu diziden sonra ne yazık ki oyunculuk kariyerinde herhangi bir ilerleme bulunamamaktadır.

Evi Terk Etti

Evi terk ettiğni öğrendiği kızlarını geri kabul edemeyeceklerini açıklayan ailesi büyük tepki toplamıştı. Beyaz TV ekranlarında izleyenlerin karşısna gelen ve magazin problemleri içerisinde en fazla izlenme oranınsa hip olan "Söylemezsem Olmaz"da, paylaşılan bir habere göre; Meltem Miraloğlu, birlikte kaldığı ve yaşının 80 olduğunu bildinği Patrick'le ortak ikamet ettiği Amerika Illinois ilçesinin yıldız isimlerinden biri haline gelmeyi başaran güzel oyuncu,Chicago'da yaşayan teyzesini ziyarete gideceğinin ifade etti.

80 Yaşındaki Adam İnanmadı

Yapıan iddialara göre Meltem Miraoğlu, 80 yaşında olan kocasına giderek Chicago'da yaşayn bir teyzesinin olduğunu, onun yanına gitmesi gereltiğini anlattı. Teyzesiyle birlikte Türkiye'ye geri dönüş yapacağını da sözlerine ekleyen Miraloğu, burun ameliyarını Türkiye'de yaptıracağını da anlattı.

80 yaşındaki Patrick isimli şahıs, öncelikle söylenenlerin yalan olduğunu iddia ederek Meltem Miraloğlu ile karşılıklı olarak sözleşme altına imza attı ve Chicago'ya yalnızca bu sözlemeye imza atmasıyla birlikte götürmeyi kabul edeceğini açıkladı. Kendisine yöneltilen teklifi reddeden ve sözleşme altına imza atmayan Miraloğlu, taksiye binerek kaldığı evden ayrıldı.

Meltem Miraoğlu Kimdir?

Aslen Mardin'li olan ve 13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da hayata gözlerini açan Meltem Miraloğlu, ara ara magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olayı başarıyor. Yakın zamanda aralarında 48 yaş farkı bulunan Patrick ile evlenmesiyle de gündeme gelen Miraloğlu, Hayat Devam Ediyor isimli dizide oynadığı çocuk gelin rolüyle milyonlarca hayran edinmeyi başarmıştır.

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