Meteorolojiden Dikkat Çeken Uyarı: Bu 2 Güne Dikkat Edin!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava hakim olacak. Meteoroloji, hafta sonu süresince yağışların etkisini devam ettirerek tüm Türkiye'yi kapsamasını beklediklerini, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda hafta sonu boyunca yağışların etkisinin nasıl olacağıyla ilgili uyarıda bulunuldu. En çok merak konusu halini alan soruların en başında ise, "İstanbul'da kar yağışı", "İstanbul'a kar ne zaman geliyor?" cümleleri yer aldı.

Sıcaklıklar, mevsim normallerine derecesi derecesine gerilemeye başlarken, yavaş şekilde değil:; birden bire düşüş gösterek eşitlendi. Meteoroloji, sıcaklıkların mevsim normallerine düşüp, havaların soğumasıyla birlikte İstanbul'da ikamet eden bireylere birçok uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndan alınan son dakika açıklamasına göre, yağışların bu Cumartesi - Pazar günü meydana geleceği ve yeni haftada da etkili olacağı vurgulandı.

28 Aralık Cumartesi Hava Durumu Nasıl?

Marmara Bölgesinin doğu kıyıları başta olmak üzere üst bölümlerde yer alan Karadeniz, iç kesimleri kapsayan İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nin merkezi noktaları sağanak yağış ve kar yağışının etkisi altına girecek.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda Akdeniz Bölgesi'nin doğu tarafları; Doğu Anadolu ve hemen yakın konumunda bulunan Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de sağanak yağış ve kar yağışı etkisini gösterecek.

Kar yağışı özellikle Kastamonu'da yoğun şekilde yaşanacakken; Bingöl ve Bitlis'te de etkisini gösterecek. Bu şehirlere kıyasla bir tık daha yavaş yağış alacak olan Tunceli, Ankara, Konya, Sivas, Yozgat ve Kayseri'de ikamet eden vatandaşlarında kar yağışına karşı dikkatli olması gerekiyor.

İstanbul'da yaşaynların Cumartesi günü karla karışık yağmurla günü başlatacağı, özellikl şehrin yüksek olan kesimlerinde direkt olarak kar yağışının boy göstereceği vurgulandı. Karadeniz'in kıyı bölgeleri ve hem Marmara hem de Akdeniz'in batısı kesimlerinde de sağanak yağışın oldukça kuvvetli bir şekilde bastıracağı söyleniyor.