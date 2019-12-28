Aleyna Tilki Yine Şaşırttı: Kendini Öptü!

Ardı ardına yaptığı açıklama ve paylaşımlarla magazin gündeminin 1 numaralı ünlüsü olmayı başaran genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden ayna karşısına geçip kendini öptüğü anların fotoğrafını paylaştı. Aynada kendine dudak uzatan Aleyna Tilki, 2009 yıllarında sosyal medyanın yeni yaygınlaştığı dönemleri hatırlattı.

Aleyna Tilki tarafından yapılan bu paylaşıma kısa süre içerisinde onbinlerce beğeni geldi. Bazı takipçileri övgü yağmuruna tuttu, bazı takipçileri ise poza anlam verememekten yakındı. Tilki'nin son zamanlarda vücut hatlarını öne çıkararak paylaştığı fotoğraflardan da oldukça şikayetçi olduğunu belirten binlerce takipçisi var.

Yılbaşı Partisinde Giydiği Etekle Gündem Olmuştu

Bunun yanı sıra birkaç gün önce DASDAS'ta gerçekleştirilen Hoşgeldin 2020 etkinliğine katılım gerçekleştiren güzel şarkıcı Aleyna Tilki, üzerine giydiği mini elbiseyle birlikte hem sosyal medyanın hem de magazinin 1 numaralı gündem konusu olmuştu. Aleyna, kameralara frikik vermemek adına parti boyunca oldukça kasıldı. Çünkü etek boyu, oldukça kısaydı.

Aleyna Tilki Kimdir?

Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından olan Aleyna Tilki, bunun yanı sıra en genç ve en ünlü şarkıcı olma başarısını da elde etmiştir. Henüz 19 yaşında olan Tilki'nin hayatı, kaç yılında doğduğu ve nereli olduğu oldukça merak ediliyor. Peki Aleyna Tilki Kimdir? İşte hayatıyla ilgili ufak detaylar:

28 Mart 2000 tarihinde hayata gözlerini açan güzel şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Trabzon Of'da, babası ise Konya'da doğmuştur. Aleyna'nın da doğum yeri Konya'dır. Kendini ilk olarak Yetenek Sizsiniz Türkiye isimli, Acun Ilıcalı'nın sunduğu proğramda gösteren Aleyna Tilki, 2016 yılı Ağustos ayında Türk besteci ve aranjör olan Emrah Karaduman'ın single'ı olarak öne çıkan "Cevapsız Çınlama" nın vokali oldu ve bu şarkıyla Youtube Türkiye'nin en yüksek izlenme sayısına ulaştı. Tilki, bu sayede şöhret basamaklarını hızla tırmandı. Dünya starı olma yolunda emin adımlarla ileryen Tilki'nin hayatı kısaca bu şekilde.