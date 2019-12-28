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İnternetten Alışveriş Yapanların Dikkatine: O Alışveriş Sitesinin Verileri Çalındı!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye çapında oldukça popüler olan e-ticaret sitesinde bir veri ihlali yaşandığını ve 832 farklı üyenin e-posta bilgisinin 3.şahıslar tarafından çalındığı bilgisini paylaştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu; Türkiye üzerinde hizmet veren oldukça popüler bir e-ticaret sitesinde vergi güvenliğ ihlali yaşandığını tespit etti. Bahsi geçen ihlalin sonucunda toplam 9olarak 832 kayıtlı kullanıcının mail adreslerinin ele geçirildiği ifade edildi. Sadece mail adreslerinin yer almadığı bilgilerin içerisinde "kimlik bilgileri, müşteri işlem bilgileri, telefon bilgileri" de bulunuyor. Kayıtlı olan kartlara dair ise herhangi bir bilgiye erişim sağlanamadı.

Olaya Yönelik Araştırma Çalışmaları Devam Ediyor!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu,işlenen kişisel verilerin yasa dışı yollarla 3.şahıslar tarafından elde edilmesi gibi bir durum yaşandığında, veriden sorumlu olan şirket ya da şahısların bu durumla ilgili en kısa süre içerisinde Kurumu bilgilendirmek zorunda olduğunu açıkladı.

Kurul, gerektiği durumda bu durumu; kendi İnternet sitesi ya da uygun görebileceği herhangi bir platformda ilan edebilir diyerek açıklamalarına devam eden Kişisel Verileri Koruma Kurulu; bu hususta vatandaşları tedirgin edecek bir haber verdi.

Veri sorumlusu olarak öne çıkan Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na iletilen durum raporunda; şirket ile bağlantısı bulunmayan ve "hacker" oldukları tahmin edilen 3. kişilerce N11.Com'a üye olan 832 kişiye ait e-posta adreslerinin ele geçirildiği ortaya çıktı.

Bahse konu e-posta adreslerini kullanarak deneme - yanılma yöntemi olarak bilinen yöntem kullanılarak söz konusu siteye erişim sağlanıldığı; ihlal kapsamında verileri çalınan kişilerin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve müşteri işlem bilgilerinin de ele geçirildiği duyuruldu.

Söz konusu ihlalin 17 Aralık 2019 tarihinde meydana geldiği ve aynı gün içerisinde hemen tespit edildiği; söz konusu olaya yönelik araştırma çalışmalarının devam ettiği, ilgili olan kişilerin veri ihlaline yönelik " kisiselverilerim@n11.com " mail adresini kullanarak bilgi sahibi olabilecekleri de vurgulandı.

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