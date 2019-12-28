Masterchef Cemre, Sosyal Medyadan Paylaştığı Fotoğraflarla Herkesi Şaşırttı!

MasteChef isimli yarışmanın final haftasında Ekin ve Alican sonrasında 3.eleme adayı olan isim Güzide oldu. Bu kapsamda 4 kişi arasında Cemre, son oyunda da müthiş bir galibiyet alarak yarı finalde boy göstermeye hak kazanan ilk yarışmacı olmayı başardı ve eleme süreci probleminden kurtuldu. Cemre, direkt olarak yarı finale çıkıyor!

Masterchef yarışmacılarının hemen hemen tamamının özel hayatı oldukça merak ediliyor. Yarışmada oldukça ciddi ve hırslı bir performans sergileyen ve izleyenlerin takdirini kazanan Cemre, Instagram'da gösterdiğinin aksine tamamıyla farklı birisi. Oldukça çocuk ruhlu olan Cemre'nin paylaştığı pozlara oldukça yüksek sayıda beğeni geliyor. İşte Cemre'nin o herkesi şaşırtan paylaşımları:

Masterchef Cemre Kimdir?

27 yaşında olan Masterchef Cemre, İstanbul'da ikamet ediyor ve yarışmaya da buradan katılıyor. Özel bir üniversitede aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, çok küçük yaşlardan itibaren uzak doğu mutfağıyla içli dışlı bir şekilde yakınen ilgileniyor.

Denemeden hiçbir şeyin bilinmeyeceğini ve bu sebepten dolayı denemekten asla korkmamak gerektiğini sürekli dile getirerek mottosunu paylaşan Cemre Uyanık, Masterchef'e katılma sebebinin ise yarışmadan herhangi bir ün veya para kazanmak değil, kendini deneyimlemek olduğunu da sık sık sözlerine ekliyordu.

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son böümünde Uyanık, muhteşem bir tatlı yaparak jüriyi ikna etti ve adını yarı finale yazdırdı.Son dörde kalan Cemre Uyanık ile ilgiili birçok detay, Masterchef izleyenleri tarafından merak edilirken, kendisiyle ilgili bilinen detayların hemen hemen tamamı bu şekilde sıralanıyor.

Masterchef Cemre Uyanık, paylaştığı fotoğraflarla televizyonda sergilediği hareketlerin oldukça dışında olan karakteriyle birlikte aslında çocuksu ruhunun bulunduğunu ve hayatı yaşamaktan zevk aldığını gösteriyor. Fotoğrafların altında yayınladığı mesajlarda da bunu kanıtlayan Uyanık, yarışmayı kazanma potansiyeli en yüksek olan yarışmacı olarak sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.