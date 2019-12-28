YENİMEK kursiyerlerinden yeni yıl hediyelik eşya sergisi

Yeni yılda hediyeler YENİMEK’ten

Sergi açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Erhan Aras, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda başkent sakini katıldı.

“25 bin kursiyere hizmet sunuyoruz”

Minik tiyatrocuların gerçekleştirdiği tiyatro gösterisi ile başlayan serginin açılış kurdelesini kesen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya gelişinin yıl dönümünde ilçenin dört bir yanına açmış olduğumuz YENİMEK kurs merkezlerinde üretilen el emeği ürünlerin sergisindeyiz. Bugün, 21 noktada, 300 öğretmen ile hizmet sunan YENİMEK kurslarında, 25 bine yakın kursiyerin yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünleri sizlere sunuyoruz. Öğretmen arkadaşlarıma ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye üretmek zorundadır. Üretmeden sorunlarımızı, refahımızı, istihdamımızı sağlayamayız. YENİMEK kurs merkezleri, hobi edindirmenin yanında meslek edindirme kurslarıdır. Bu merkezlerimiz, ilçe sakinlerinin boş vakitlerini kendilerini geliştirerek geçirmesi ve arkadaşlık ilişkilerine katkı sunması açısından da büyük görev üstlenmektedir. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de vatandaşa fayda sağlayan projelerle durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

El emeği göz nuru ürünlere yoğun ilgi

Resim, tel kırma, ahşap boyama, takı tasarımı, mefruşat, rölyef, seramik, sabun tasarımı, giyim ve konfeksiyon gibi el emeği ürünlerden oluşan YENİMEK Yeni Yıl Hediyelik Eşya Sergisi, 27 Aralık - 1 Ocak tarihleri arasında vatandaşlara kapısını açık tutacak.