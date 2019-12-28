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AHİD’den Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 100. Yılı Etkinliği

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi’nin 100. Yılı şerefine “Tarihi Ankara Fotoğrafları” sergisi düzenledi.

Tuğçe Cantürk
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AHİD Genel merkezinde düzenlenen sergiye AK Parti Ankara Milletvekili TBMM İdari Amiri Orhan Yeğin, AK Parti Ankara Milletvekilleri Nevzat Ceylan, Prof Dr Arife Düzgün Polat, CHP Ankara Milletvekili Dr Servet Ünsal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof Dr Yavuz Atar, Gümrük Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, Çankırı Dernekler Federasyon Başkanı Adem Can, Çamlıdere Dernekler Birliği Başkanı Yusuf Sarışen, Dericizade Faruk Küçük, AHİD Yöneticileri ve Ankaralılar katıldı.

Sergide açılış konuşmasını yapan AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, “27 Aralık, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Ankaralılarla bir bütün olduğu gündür. Atatürk Ankara’yı önce milli mücadelenin karargahı sonra da Türkiye’nin kalbi ve Cumhuriyetin başkenti olarak belirlemiştir. Biz Ankaralılar olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Ankara’ya teşriflerinin 100. yılında şükran ve minnetle yâd ediyor, Cumhuriyeti kuran bütün kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum.” Diye konuştu. 

AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Orhan Yeğin konuşmasında AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman ve yönetimine bu etkinlikte bizlerle buluşturduğu için teşekkür ediyorum, bir var oluş mücadelesinin kalbi olan Ankara’nın gerek sanayi gerek eğitim, kültür alanında modern bir başkent hâline gelmesiyle tüm Ankaralılar gurur duymaktadır.” dedi.

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