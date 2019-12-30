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Süleyman Soylu'dan HDP Başkanına Ağır Gönderme: "Onun Pilden Anladığı, C4'e Takılan Pil"

Adı sürekli terör olaylarıla gündeme gelen HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, kısa süre önce yerli otomobille ilgili bir açıklama yaparak, Türkiye'nin bir pilli araba yaptığını, bu arabayı anlatırken çok abarttığını söylemişti. Bunu anlatmak içinse "Bir pilli araba yaptılar. Bunu öyle bir anlatıyor ki mucize" ifadesini kullanmıştı. Bakan Soylu, Sezai Temelli'nin bu söylemine yanıt verdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk ekranlarında izleyenlerin karşısına gelen bir programda gündemle ilgili açıklamalar altına imza attı. Muhalefetin yerli otomobille ilgili olan eleştirilerini konu alan Soylu, bu eleştirilere yanıt verdi.

Türk milletinin yerli otomobilden çok gurur duyduğunun aşikar olduğunu ifade eden Soylu,CHP'deki arkadaşın yaklaşımının ise kalıtsal bir şey olduğunu; kendilerinin hem iyi, hem güzel, hem de doğruda rekabet etmeleri gerektiğini belirtti. Türkiye'nin geçmişte hangi fırsatları savurduğunu sorarak açıklamalarına devam eden Süleyman Soylu, CHP yönetimine tavsiye yaparak; kendilerinin söyleyeceği cümlelerin "biz daha iyi ve kısa zamanda yaparız", "biz daha az maliyetle" yaparız tarzında olması gerekirken, karşıt olduklarını aktardı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin sözlerinin ardından Bakan Soylu, o şahsın pilden anladığı şeyin C4'e takılan pil olduğunu, bunun onların alanı olmadığını, böyle bir konuda onlarla tanışmanın hiçbir anlamı olmadığını da vurguladı.

Sezai Temelli Açıklama Yapmıştı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'nin Batman İl Kongresi'nde yerli otomobili konu alarak bir takım açıklamalar yapmıştı. Ortada arabanın olmadığını, İtalya'da yapılıp getirildiğini, kendinin çocukluk yıllarında bir tekerleme olduğunu; "eller aya bizler yaya" şimdi bu tekerlemenin değişerek "eller Mars'a, bizler pilli arabaya" olduğunu ifade etmişti.

Bir pilli araba yaptıklarını, bunu çok abartarak anlattıklarını söyleyen Temelli, arabanın daha ortada olmadığını, ne zaman üretileceğinin belli olmadığını; motorunun ise zaten olmadığını fakat yerli ve milli dediklerini; iktidarın kafayı "yerli ve milliye" taktığını aktarmıştı.

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