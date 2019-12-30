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Kocasını Öldüren Kadının Cinayet Sebebi Pes Dedirtti: "Misafirlerin Yanında..."

Beylikdüzü'nde kavga ettiği eşini, uyuduğu esnada tabancayla vurup öldüren iki çocuk sahibi kadının polise verdiği ifade pes dedirtti. Katil kadın verdiği ifadede ilk olarak oğlunu uyandırdığını ve babasını öldürdüğünü söylediğini; ardından da polisi aramasını istediğini aktardı. Katil kadın, kocasını misafirlerin yanında kendisini küçük düşürdüğünden dolayı öldürdüğünü açıkladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Eretna Caddesi üzerinde yer alan bir sitede, 2 çocuk sahibi olan Binnaz K. isimli bir kadın, sabah saat 08.00 civarında yatakta uykuda olan eşi Ferhat K.'yı tabancayla kafasına ateş ederek öldürmüştü, ardından ise komşusuna kocasını öldürdüğünü söyleyip polisi aramaları gerektiğini aktarmıştı. Olay yerine gelen polisler, kadını sorgulanmak için polis merkezine götürmüştü.

İfadesi Ortaya Çıktı

Polis merkezine götürülen ve sorguya alınan Binnaz K.'nın polise verdiği ifadeye ulaşıldı. Binnaz K.  verdiği ifadede bu olaydan bir önceki akşam evlerine gelen misafirlerinin yanında; kocasının kendini aşağılayan ve gururunu kıran laflar söylediğini ve ağır bir şekilde rencide ettiğini; bunu da gururuna yedirememesi sebebiyle sabaha kadar uyumayıp eşini tabancayla öldürdüğünü anlattı.

"Babanı Öldürdüm"

Kocasını yatakta uyuduğu esnada kafasına tabancayla bir el ateş ederek öldüren Binnaz K. verdiği ifadede ayrıca odasında uymakta olan oğlunun yanına gidip, uyandırarak babasını öldürdüğünü söylediğini, polisi aramasını istediğini söylediği tespit edildi.

Oğlundan sonra komşularının kapısını çaldığını belirten kadın, komşularına da olayı anlatıp polisi aramalarını istediğini ifade etti.

Pes Dedirtti

Söz konusu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kocasını yatakta kafasına bir el ateş öldüren kadının öldürme sebebinin, kocasının misafirler yanında kendini rencide ettiğini iddia etmesi olması ise insanlara pes dedirtti.

Olaydan önce 1 gün uyumamış olmaması ve sabaha kadar öldürüp öldürmeyeceğini düşünmesi; olayın tasarlayarak ve planlayarak öldürme suçuna dönüştüğünü gösteriyor. Yapılan yargılamada kadının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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