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Başkan Taşdelen, vatandaşların yeni yılını kutladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşların yeni yılını kutlayan bir mesaj yayımladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşların yeni yılını kutlayan bir mesaj yayımladı. Başkan Taşdelen’in mesajı şöyle:

“Her yıl yeni bir umut, yeni bir başlangıçtır. 2019 yılı ülkemiz için, kentlerimiz için çok iyi bir başlangıç oldu. Umutla, çabayla her şeyin çok güzel olacağına inandık ve gerçekten de her şey çok güzel oldu. 2019 yılında ortaya çıkan umut dalgasını 2020’de daha da büyüteceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı 2023’e çok büyük bir heyecan ve coşkuyla gireceğiz. Bunun için çok çalışıyoruz. Bunun için gecemizi gündüzümüze katıp yılmadan, yorulmadan güzel bir gelecek için mücadele ediyoruz.

2019 yılında Çankayalıların %73,48 oranındaki oy tercihi bizim açımızdan tarihi bir rekor olmanın ötesinde çok büyük bir sorumluluk demektir. Biz sorumluluğumuzun farkındayız. Ülkemizde hiçbir ilçe belediyesinin sergileyemediği bir başarıyı geçen 5 yıl boyunca ortaya koyduk. Aynı azim ve kararlılıkla 5 yıl daha üreteceğiz, paylaşacağız ve hep birlikte daha mutlu bir kent inşa edeceğiz.

Büyük Atatürk’ün izinde, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temel değerlerine bağlı kalarak, her zaman daha iyisinin yapılacağına olan inançla Çankayamızın ve de Ankaramızın yeniliklerle tanışmasına imkan sağlayacağız. Toplumun her kesimi için farklı projeler üretmeye, dezavantajlı kesimler için pozitif ayrımcılık uygulamaya devam edeceğiz.

Biz herkesin kendisini bulduğu, kendisini ait hissettiği bir belediye yarattık. Hiçbir ayrım yapmadan her kesime eşit hizmet götürdük. Çankaya’da ortaya koyduğumuz yönetim anlayışı, bunun sonucunda ürettiğimiz projeler ülkemizin farklı köşelerinde örnek alınıyor. Atatürk’ün ilçesi Çankaya, her alanda öncü olmalıdır. Bu bizim tarihsel sorumluluğumuzdur. Bunun için yapılmayanı yapmaya devam edeceğiz. Çankaya’da toplumun her kesiminde yarattığımız umut dalga dalga ülkemize yayılmaya devam edecektir.

2020 yılında da çok çalışan, çok üreten ve çok paylaşan bir Çankaya göreceksiniz. Halkımızla birlikte güzel bir gelecek için mücadele etmeye devam edeceğiz. 2020 yılının, ülkemize ve tüm insanlığa barış, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, esenlikler diliyorum.”
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Bugün 11:31 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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