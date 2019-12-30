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Çankaya Futsal Liginde de rakipsiz

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler Az Görenler Süper 1. Lig Futsal Şampiyonasında da 4 kez arka arkaya şampiyon olmayı başardı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sesi Görenler Futbol Liginde rakiplerini geride bırakarak üst üste 7. şampiyonluğu gören ve kırılması güç bir rekora imza atan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler Az Görenler Süper 1. Lig Futsal Şampiyonasında da 4 kez arka arkaya şampiyon olmayı başardı.

Katıldığı her kulvarda ve şampiyonada kupalara ambargo koyan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, 2019 yılını futbolda çifte kupayla kapattı. Sesi Görenler Futbol Liginde arka arkaya 7. kez şampiyon olan Çankaya Belediyesi, iki devreden oluşan Türkiye Görme Engelliler Az Görenler Süper 1. Lig Futsal Şampiyonasında 37 puanla 4 kez arka arkaya şampiyon oldu.

İlk devresi Temmuz ayında Aksaray’da ikinci devresi de Aralık ayında Trabzon’da gerçekleşen ve 8 takımın mücadele ettiği Futsal liginde ilk devreyi 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 16 puanla kapatan Çankaya Belediyesi, ikinci devrede çıktığı tüm maçları kazandı. İkinci devrede oynadığı maçlarda rakiplerine bariz üstünlük kuran Çankaya Belediyesi 7 maçta aldığı 21 puanla toplamda 37 puan alarak üst üste 4. şampiyonluğu kazandı.

Sesi Görenler Liginde olduğu gibi Futsal Liginde de rakiplerine büyük üstünlük kuran Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan, bu başarıya ulaşmalarında kendilerine her türlü yardımı sunan ve desteğini esirgemeyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkürlerini sundu.

Futbolda olduğu gibi her alanda büyük başarılara imza atarak Çankaya Belediyesinin gurur kaynağı olan Spor Kulübünü başarılarından dolayı kutlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Spor Kulübümüzün sporcuları pek çok alanda büyük başarılar kazandı ve kazanmaya devam ediyor. Onlarla ne kadar övünsek azdır, belediyemize yaşattıkları gurur çok değerli.” diye konuştu.
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Bugün 11:40 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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