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Lezita’da üst düzey atama

Lezita’nın yeni Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Mesut Ergül oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Lezita’nın yeni Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Mesut Ergül oldu. Markanın kuruluşundan bu yana Lezita’da farklı görevler de üstlenen Ergül, son olarak Zincir Mağazalar Satış Direktörü olarak görev yapıyordu.

Türkiye’nin önde gelen piliç eti markalarından Lezita’nın Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Mesut Ergül oldu. Lezita’nın Zincir Mağazalar, Anadolu, Ege-Akdeniz, Marmara, İhracat, Ev Dışı Tüketim Satış Müdürlükleri ile Pazarlama Kurumsal İletişim Yöneticiliği Ergül’e bağlı olacak. Yeni göreviyle ilgili değerlendirmede bulunan Mesut Ergül, Lezita’nın marka imajını güçlendirme ve büyüyen satış hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek “Markamızdan aldığımız güç ve deneyimli ekibimizle hedeflerimize başarıyla ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan ve Yaşar Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı yapan Mesut Ergül profesyonel kariyerine 2005 yılında Abalıoğlu Grubu’nda başladı. Lezita markasının doğuşundan itibaren şirkette önemli görevler üstlenen Ergül, son olarak Zincir Mağazalar Satış Direktörlüğü görevini üstleniyordu.
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