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​Tekfen doğalgaz boru hattıyla yeniden Rusya’da

Tekfen İnşaat’ın Rusya’daki iştiraki Rusfen, işveren Kharampurneftegaz LLC ile doğal gaz boru hattı inşaat ve montaj işleri için sözleşme imzaladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Tekfen İnşaat, Rusya’da yerleşik iştiraki olan Rusfen ile birlikte, Kharampurneftegaz LLC firması ile Batı Sibirya’daki Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’nde 90 kilometre uzunluğunda doğal gaz boru hattı inşaat ve montaj işleri için sözleşme imzaladı.

Ural Federal Bölgesi’nde bulunan ve Rosneft ile BP’nin ortak şirketi Kharampurneftegaz tarafından işletilen Kharampur Gaz Sahası ile Gazprom Ana Boru hattı arasında inşa edilecek Gaz Nakil Boru Hattının ilk 90 kilometrelik kısmını kapsayan projenin sözleşme bedeli 19,5 milyar Ruble, yaklaşık 311 milyon ABD Dolar’dır. 1 Şubat 2020 tarihinde başlayacak olup, boru çapı 48 inç olan projenin 16 ayda tamamlanması hedefleniyor. Projede yüzde 30’u Türk olmak üzere, toplam 800 kişi istihdam edilecektir.

Zorlu coğrafi ve arktik iklim şartlarına sahip Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’nde, Rusya’nın doğal gaz üretiminin yaklaşık yüzde 90’ı, petrol üretiminin ise yüzde 14’ü gerçekleştiriliyor.

Yeni proje ile ilgili değerlendirmede bulunan Tekfen İnşaat Genel Müdürü Mustafa Kopuz, “Tekfen İnşaat olarak, bugüne kadar kavurucu çöllerden, karlı dağlara kadar oldukça farklı ve birbirinden zorlu coğrafyalarda 6 bin kilometreden fazla boru hattı inşaa ettik. Şimdi bu yetkinliğimizi, uzun aradan sonra ilk kez proje aldığımız Rusya’da kullanmak, bize heyecan veriyor. Bu projeyi başarıyla tamamlamamızın, enerji kaynağı olarak Rusya’nın kalbi sayılan bu bölgede, yeni kurulan Rusfen şirketimize ve dolayısıyla Tekfen’e yeni iş imkânlarının önünü açmasını umuyorum. 2019 yılının son günlerinde imzaladığımız bu yeni kontrat ve eşzamanlı olarak Katar’da ön elemesini geçtiğimiz iki önemli ihalenin haberi, 2020 yılına umutla bakmamızda önemli gelişmelerdir.”
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