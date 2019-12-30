Ankara Koruma Kurulu toplandı

Ankara Koruma Kurulu 2019 Yılı 4. Olağan Toplantısı, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vural Balcı Başkanlığında Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar'ın da hazır bulunduğu toplantıya, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hasan H. Çavuşculu ve kurul üyeleri katıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda; Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar ile Uzman Deniz Can tarafından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün yürüttüğü faaliyetler hakkında kurul üyelerine bilgilendirme yapıldı.

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar, kurumların ve özelikle yerel yönetimlerin ihtiyaç duyulan alanlarda katkı sunmalarının, müdürlüğün faaliyetlerine çok önemli faydası olacağına inandıklarını belirterek, suçun önlenmesi ve toplumun korunması çalışmalarında, madde bağımlılığı ile mücadelede dezavantajlı kişinin ve özellikle de kadın ve çocuk yükümlülerin topluma kazandırılmasında yerel yönetimlerin önemi hakkında kurulu bilgilendirdi.

Sinan, konuşmasının devamında; ANKESOB'un, Denetimli Serbestlik hizmetlerinden yararlanan dezavantajlı kişilerin topluma uyumlarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlere çok önemli katkı sağlayarak destek olduğunu söyledi ve ANKESOB Başkan Vekili Hasan H. Çavuşculu'ya teşekkür etti.

ANKESOB Başkan Vekili Hasan H. Çavuşculu da konuşmasında; "Yeniden suç işlemenin önlenmesi ve mağdura verilen zararın telafi edilmesi anlamında önemli bir görev yüklenmiş olan Ankara Koruma Kurulu, ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, sanat sahibi olanlara, işyeri açmak isteyenlere yardım edilmesinde ve karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak adına çok güzel işler ifa ediyor. Suç işleyenlerin dışlanmadan topluma ve iş hayatına kazandırılması için yapılacak çalışmaları önemsiyoruz. Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin, içlerinde uyuşturucuya bulaşmış olanların madde bağımlılığından kurtulmalarını, sağlıklı bir yaşam düzeni kurmalarını ve hayata yeniden sımsıkı sarılmalarını arzu ediyoruz. Bu anlamda; bu gibi kişilerin ıslah edilmesi ve topluma kazandırılmasını esas alan kapsamda faaliyet gösteren Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne, kurulun bir üyesi olan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak tüm odalarımızla birlikte destek olmaya, elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz." dedi.