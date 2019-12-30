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MAN 3’üncü Şubesini, Ankara’da hizmete açtı

Üstün nitelikli araçları kadar, sunduğu satış ve satış sonrası hizmetler alanındaki kaliteli ve rekabetçi yaklaşımı ile Türkiye’de ağır ve hafif ticari araçlar pazarının tercih edilen markası MAN, satış ve servis ağını genişletmeye devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Üstün nitelikli araçları kadar, sunduğu satış ve satış sonrası hizmetler alanındaki kaliteli ve rekabetçi yaklaşımı ile Türkiye’de ağır ve hafif ticari araçlar pazarının tercih edilen markası MAN, satış ve servis ağını genişletmeye devam ediyor. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., 3’üncü şubesini Ankara’da, Anadolu Bulvarı üzerinde hizmete açtı.

MAN’ın Ankara Şubesi’nde, Servis Hizmeti, Kamyon ve TGE Satış ile ikinci el satış – TopUsed birimleri hizmet veriyor. Hizmete giren tesis, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin işlettiği şube sayısını 3’e, satış ve yetkili servis hizmetleri verdiği nokta sayısını ise toplamda 31’e çıkarttı. Yeni açılan MAN Şubesi’nde ilk bakıma alınan araçlar; Tetnak, Pamukkale, ERG Otoyol, Kamil Koç, Başkent Fiat ile Onur Taahhüt firmalarına ait kamyon ve otobüsler oldu.

MAN Ankara Şubesi ile ilgili bilgi veren MAN Kamyon ve Ticaret A.Ş. Şubeler Müdürü Özen Ergezer, “MAN ailesine layık, kaliteli servis hizmeti sunmaya devam edeceğiz. MAN’ın odağında ‘müşteri’ var. Bu kurumsal yaklaşımımız, araç üretim ve Ar-Ge’sinden, satışa, satış sonrası hizmetlerden ikinci el satışa kadar tüm aşamalar için geçerli. Dolayısıyla tüm bu süreçlerde, ‘yaşam boyu iş ortaklarımız’ın yararını düşünüyoruz. Onlara her aşamada en doğru ve en verimli, en ideal hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Açılışını yaptığımız MAN Ankara Şubesi de, tüm bu süreçleri bünyesinde toplayan ve ‘yaşam boyu iş ortaklarımız’ın tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayabileceği bir hizmet merkezi konumunda. Satış Sonrası Hizmetlerde önleyici bakım sistemleri ve araca özel bakım onarım paketleri ile araçların hem kullanım ömrü uzuyor hem de maliyetler düşüyor. Açtığımız yeni şubemizde de tüm bu süreçler, diğer tüm servislerimizde olduğu gibi azami dikkat ve hassasiyetle yürütülüyor.” dedi.

MAN’ın Ankara Şubesi, toplam 6.900 metrekarelik bir arazi üzerine kurulu. Şubede, 3.467 metrekarelik kapalı alanı bulunuyor. Çağdaş mimarisi ve modern teknolojisi ile öne çıkan tesiste, toplam 1.317 metrekarelik bir alanda 2 mekanik atölye bulunuyor. Şubede, 5 adet bakım-onarım kanalı ve 1 adet de fren test kanalı olmak üzere toplam 6 kanal yer alıyor. Tesiste aynı zamanda kanalsız çalışılabilecek 5 adet iş istasyonu da bulunuyor. MAN Ankara Şubesi, mekanik olarak aynı anda 10 araca hizmet verme kapasitesine sahip. Tesiste ayrıca, 30 metre uzunluğunda çift kabinli boya fırını da yer alıyor. Şubede biri hareketli parçalara ayrılmış toplam 235 metrekare büyüklüğünde iki adet yedek parça deposu da bulunuyor. Parça teslim kolaylığı sebebiyle atölyelerin ortasında yer alan 135 metrekarelik büyüklüğe sahip birinci depoda, sık kullanılan hareketli parçalar yer alıyor. Yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki ikinci depo ise daha az hareketli parçalar ile büyük ve hızlı satılabilecek kaporta parçaları için ayrıldı.

MAN Ankara Şubesi’nde, Satış Sonrası Hizmetler dışında, Kamyon ve TGE satış ve ikinci el satış – TopUsed birimleri de hizmet veriyor. MAN Ankara Şubesi ile birlikte İstanbul ve Konya’nın ardından MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin doğrudan işlettiği şube sayısı 3’e, MAN satış noktası 18’e, TopUsed satış noktası ise 7’ye ulaştı.
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