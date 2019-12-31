ANKARAY vagonlarında koltuk düzenlemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY vagonlarında yer alan mevcut ikili koltukların kalması ya da yeni sıralı koltuk sistemine geçilmesi yönünde iki tercihli anket düzenliyor.

Dikimevi-AŞTİ arasında hizmet veren ANKARAY’da her gün 100 binin üzerinde yolcu taşınırken, yolcuların daha konforlu ve ferah bir ortamda seyahat edebilmesi amacıyla sıralı koltuk düzenlemesine geçilmesi planlanıyor.

“ANKARAY’DAKİ KOLTUKLARIMIZ SİZCE NASIL OLSUN?”

Başkentlilerin, fikir ve önerilerini almak için anket formu düzenleyen EGO Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı ile internet sayfası üzerinden “ANKARAY’daki koltuklarımız sizce nasıl olsun?” sorusunu yöneltiyor.

Dikimevi’nden Kızılay yönünde sefer yapan ANKARAY’da özellikle sabah 07.00-09.00 saatleri arasında yoğunluk yaşandığını belirten EGO yetkilileri, Kurtuluş ve Kolej İstasyonlarındaki yolcuların güçlükle ANKARAY’a binerek seyahat ettiklerine dikkat çektiler.

“YOLCU KAPASİTESİ ARTACAK”

EGO yetkilileri, sıralı koltuk düzeninin yolcu yoğunluğunda homojen bir dağılım göstereceğine, bunun da birçok avantajı olacağına vurgu yaparak, şu bilgileri verdiler:

“Yeni sıralı koltuk düzenlemesi sayesinde her bir vagon dizisindeki yolcu kapasitesi 240’dan 270’e çıkacak. Vagon içi daha ferah bir hale gelecek. Özellikle kapı bölgelerinde oluşan yığılmaların önüne geçilecek. AŞTİ’ye giden veya gelen bavulu olan yolcuların trenlere inip binmeleri daha kolay olacak. Yine bavulu ile seyahat eden yolcular kapı kenarlarında bulunan alanlara bavullarını koyma imkanı bulacak. Kapı bölgelerinde genişleme neticesinde engelli yolcuların (özellikle tekerlekli sandalye ile seyahat edenler) araçlarımıza iniş-binişleri sırasında daha rahat hareket edebilmelerinin önü açılacak.”

TEST İÇİN ÖZEL VAGON

Anket sonucuna göre vagonlardaki mevcut koltukların sıralı koltuklarla değiştirilmeden önce yolcuların gözlemlemesi için A13 numaralı tren vagonunun yarısında mevcut ikili koltuk düzeni, diğer yarısında ise yeni sıralı koltuk düzeni oluşturuldu.

Vatandaşların hem görerek hem de yeni dizaynı günlük olarak kullanarak karar vermelerine de olanak sağlandı.

Yeni sıralı koltukla seyahat eden yolculardan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Beyza Savaş, “Mevcut koltuklar alanı daraltıyor, karşılıklı olması da sıkıntılı oluyor. Koltukların yan yana olması daha düzenli bir kullanım sağlamış olacak” derken, Gazi Üniversitesi öğrencisi Nurullah Demirci, “Yan yana oturma düzeniyle daha rahat bir yolculuk yapılıyor. Yer tasarrufu konusunda daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Karşı karşıya oturunca dizlerimiz sığmıyordu rahatsız oluyorduk. Sıralı oturma şekli ile daha çok yolcu binebilecek” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

ANKARAY ile seyahat eden bir diğer yolcu Baki Akdoğan ise şunları söyledi:

“ANKARAY ve Metroyu kıyaslayınca iniş biniş konusunda Metro daha rahat. Metroya benzer oturma sistemi uygulanması daha konforlu bir kullanım alanı sunacaktır. Büyükşehir’in ayrıca oturma düzeni için anket aracılığıyla vatandaşın görüşüne sunarak değerlendirilmesi de ayrıca takdirimi kazandı.”