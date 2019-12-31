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Mamak Belediyesinden 511 memura yeni yıl hediyesi

Bem-Bir-Sen ile Mamak Belediyesi arasında “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” imzalandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde, çalışanların ekonomik durumunu iyileştirmek ve iş barışını sağlamak amacıyla Bem-Bir-Sen ile Mamak Belediyesi arasında “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” imzalandı.

Mamak Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen imza törenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Sözleşmenin hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Köse, mali disiplini ve kurumsal yapısı ile Türkiye’de en etkin belediye olduklarını vurgulayarak, “Güzel Mamak’ımıza değer katan çalışmalarımızda personelimizin alın teri ve emeği var. Bu alın terinin karşılığını da idare olarak vermeye gayret gösteriyoruz. Mamak için hep birlikte iyi işlere imza atıyoruz. Süresinin bitiminde ara vermeden yeniden imzaladığımız sözleşmenin memurlarımızın motivasyonunu arttıracağına inanıyorum” diye konuştu.

Bayram ikramiyeleri unutulmadı 

Memurlar adına Başkan Köse’ye teşekkür eden Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Uslu da, “Başkanımız atmış olduğu bu imza ile memurlarının yanında olduğunu tescillemiştir. Memurlarımız da Mamak’a  daha iyi hizmet etmek için tüm güçlerini ortaya koyacaktır. El ele vererek çok daha iyi hizmet edeceğinizi ümit ediyorum. Bütün Mamaklı vatandaşlar sizden hizmet bekliyor.” dedi. Konuşmaların ardından, memurların her ay maaşlarına ek olarak brüt 830 TL ve Ramazan Bayramı’nda 400 TL, Kurban Bayramı’nda 500 TL almalarını sağlayacak “Sosyal Denge Sözleşmesi” alkışlarla imzalandı.
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Bugün 11:01 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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