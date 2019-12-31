İstanbul’un sinemayla randevusu sona erdi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen ülkeler arası kültürel ve sektörel paylaşım ve iş birliğini geliştirme amacıyla her sene farklı bir ülkenin sinemasını ve sinema sektörünü İstanbul'da konuk eden 22. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, sinema alanında sosyal hayatla iç içe, toplumsal gerçeklikleri yansıtmayı hedef bilmiş ve bu yolda ilerlemiş birçok oyuncuya ve yönetmene hayat veren Rusya'yı ağırladı.

Festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra sinema sektörlerini bir araya getiren, Uluslararası film yapımcılarına Türkiye’nin sahip olduğu doğal zenginliği, teknik altyapıyı, ortak proje imkanlarını ve teşvik sistemlerini tanıtmak amacıyla bu yıl birincisi gerçekleştirilen “Uluslararası Sektör Buluşmaları” Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAK ev sahipliğinde, gerçekleşti. Rus-Türk Sinema Sektörleri Buluşması Randevu İstanbul'un yoğun ilgi gören bir diğer etkinliği oldu. Aralarında Türkiye’den yapımcıların, dağıtımcıların, yönetmenlerin ve senaristlerin yer aldığı Türk sinemacılar Rus meslektaşlarıyla iş birliği geliştirmek amacıyla ilk kez bu buluşmada bir araya geldi.

Rus ve Türk Sineması arasında ortak yapım, dağıtım, iş birliği olanakları yaratmak amacıyla sinema profesyonellerini Rus Yapımcılar Birliği'nden çok önemli isimlerle buluşturan Türk-Rus Sinema Sektörleri Paneli'nde iki ülkenin sinemacıları Rus ve Türk Sinema Sektörleri'nin güncel durumu hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular.

2019 yılı içinde yürürlüğe giren Yeni Sinema Kanunu ile Türkiye’de çekilecek ve dolayısıyla Türkiye’nin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlayacak yabancı yapımlara Türkiye’de harcadıkları tutarın %30’una kadarının iade edilmesi gibi yeni imkanlar sunan “Yabancı Film Yapım Desteği”nin anlatıldığı toplantıda, tüm coğrafyasıyla doğal bir film platosu özelliğine sahip olan Türkiye’nin tanıtımına ilişkin sunum da TC Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın ve Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz’ın katılımı ve Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat'ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Yabancı yapımcıların Türkiye'de çekim yapmalarını teşvik edecek kanunun, "Filming in Turkey" başlığı altındaki bu ilk buluşmasında Rus Yapımcılar Birliği'nden çok değerli isimler ağırlandı ve iki ülkenin sinema sektörleri arasındaki iş birliği için ilk adımlar atılmış oldu.

Bu yılki festivalin odak ülkesi olan Rusya'dan da 22 seçkin örnek sinemaseverler ile buluştu. Rusya'ya Bak Dünyayı Gör ve Rusya'dan Kısalar bölümleriyle seyirciyi selamlayan filmler, üretken Rus sinemacıların 2018 ve 2019 yılındaki çektikleri birbirinden özel ödüllü filmleri seyirciyle buluşturdu. Rus filmlerinin gösterimine yoğun bir katılımın olduğu festivalde Bir Zamanlar Capetown Limanında, İzle Aşkım, Dua, Heyecan Dolu Bir Hayat ve Karşılaşmalar filmlerinin gösterimleri ekip katılımlı gerçekleşti ve gösterimler sonundaki soru cevap bölümlerinde de sinemaseverler filmler hakkında akıllarına takılan soruların cevaplarını buldu.

Rus Sineması'nın yanı sıra Türk Sineması'ndan da birbirinden farklı türde filmlerin seyirciyle buluştuğu Randevu İstanbul'da filmler, Türk Sinemasına Bir Bakış, Çocuklarla Randevu ve Geleceğin Sinemacılarından Kısalar bölümleri ile seyircinin karşısına çıktı. Festivalin "Türk Sinemasına Bir Bakış" bölümünde ulusal ve uluslararası festivallerde öne çıkan, ödül kazanan, tartışılan 7. Koğuştaki Mucize, Anons, Bozkır: Kuşlara Bak Kuşlara, Cinnet ve Sibel filmleri seyirciyle buluştu ve sinema tutkunları yerli sinemayı yakından takip etme olanağı buldu. Festival bu yıl çocukları da unutmadı ve "Çocuklarla Randevu" bölümünde minik sinemaseverler senenin en dikkat çeken animasyonlarını izleme fırsatı bulup doyasıya eğlendi. 16. Geleceğin Sineması: Sinema Öğrencilerinin Kısa Film Projelerini Destekleme Yarışması'nda genç sinemacıların hayallerini beyazperdeye aktaran ve yarışmadan yapım desteği ile post-prodüksiyon desteği alarak ödüllendirilen kısa filmler de 22. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde seyirciyle buluşan diğer yapımlar oldu.

Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nin Kültür ve Sanata Katkı Ödülü, Sinemaya Katkı Ödülü ve Uluslararası Randevu Ödülü de festivalin 22. yaş kutlamasının gerçekleştiği gecede sahiplerini buldu. Gecede ilk verilen ödülde TÜRSAK Vakfı'nın kültüre ve sanata katkılarıyla fark yaratan kişi ve kurumları onurlandırmak amacıyla hayata geçirdiği Kültür ve Sanata Katkı Ödülü'nün bu yılki sahibi ARTER oldu. TÜRSAK Vakfı'nın sinemamıza yaptığı katkılarla ülkemizde sinema sanatının ve sektörünün gelişiminde önemli rol oynayan isimlere sinema sektörü adına bir saygı duruşu olarak bu seneden itibaren vermeye başlayacağı Sinemaya Katkı Ödülü'nün ilkini ise Hasan Saltık aldı. Randevu İstanbul'un, Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanıtımına büyük katkılarda bulunanlara verdiği Uluslararası Randevu Ödülü'nün bu yılki sahibi canlandırdığı karakterlerle ve katıldığı etkinliklerle uluslararası alanda ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden Halit Ergenç oldu.

Film gösterimleri ile 20-26 Aralık 2019 tarihleri arasında sinemaseverlere yılın son festivalinde dolu dolu bir program sunan Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, 2020 yılında da sinemaseverleri birbirinden farklı hikayelerle ve sinemanın en seçkin örnekleriyle 23. defa buluşturacak